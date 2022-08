“Finalmente è deciso”. Federica Sciarelli, la notizia più bella è ufficiale: pubblico soddisfatto

Per Federica Sciarelli è arrivata una bella notizia. L’estate sta andando sempre più vicina alla sua conclusione e tutti i programmi stanno per ripartire. Le vacanze sono praticamente agli sgoccioli anche per il volto di Chi l’ha visto?, che in queste ore è stata raggiunta da una comunicazione molto interessante. Comunicazione che ha ovviamente reso felice pure il pubblico, che effettivamente si stava chiedendo quando fosse possibile rivederla all’opera in questa sua veste un po’ diversa.

Quindi, Federica Sciarelli ha avuto una bella notizia, che è stata poi diffusa al pubblico. A giugno è rimasta molto soddisfatta dagli ascolti tv di Chi l’ha visto?. Il 22 giugno a aggiungere il maggior numero di telespettatori è stato il film su Rai1 “Al posto tuo” che ha totalizzato 2 milioni di spettatori (12,7% di share). La bella notizia per Federica Sciarelli è che subito dietro al programma più visto della serata c’è stata proprio lei con 1,8 milioni di telespettatori, che è equivalso precisamente al 13,6% di share.





Federica Sciarelli, bella notizia: torna Dottori in Corsia

La novità su Federica Sciarelli non riguarda la storica trasmissione Chi l’ha visto?. Ma c’è infatti dell’altro, visto che su Rai 3 sarà trasmesso nuovamente un programma che l’ha vista protagonista. Parliamo di una docuserie creata da Simona Ercolani e Coralla Ciccolini, mentre la produzione è affidata a Stand by me e Rai Fiction. E lei è indubbiamente la protagonista principale dello stesso, infatti ha un ruolo davvero determinante. I telespettatori a brevissimo la apprezzeranno nuovamente.

A partire da lunedì 29 agosto, in seconda serata, ricomincerà la trasmissione Dottori in Corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Federica Sciarelli, come spiegato da UltimeNotizieFlash, fa incontri e interviste con i pazienti più piccoli, nonché con i medici e i parenti dei pazienti. Ci si sofferma sul percorso che ha poi portato verso la sconfitta della malattia. La quinta stagione si soffermerà stavolta sul conflitto scatenato dalla Russia in Ucraina, infatti il pubblico avrà la possibilità di ascoltare le storie di Lidia e Kateryina.

Parlando della carriera professionale di Federica Sciarelli, lei ha lavorato al Tg3 dal 1987 al 2004, mentre Chi l’ha visto? lo ha iniziato a condurre dal 2004. Dal 2019 ha cominciato a presentare Dottori in Corsia, mentre nel 2020 è stata la conduttrice dello speciale Sulla mia pelle – Cosa è successo dopo il film?, dedicato alla morte di Stefano Cucchi.

