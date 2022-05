“Hanno tritato il corpo della ragazza”. Federica Sciarelli choc, l’annuncio a Chi l’ha visto

Novità importanti per il futuro di Federica Sciarelli e Chi l’ha visto. Il noto programma di Rai3 torna in onda nella serata del 18 maggio e si soffermerà soprattutto su una vicenda che ha colpito tutti gli italiani, ovvero la scomparsa di Sonia Marra, la studentessa che nel 2006 ha fatto perdere le tracce improvvisamente. E si farà riascoltare l’intercettazione di un prete con un seminarista, che ha detto: “L’hanno tritata”. Ma di lei non si sa nulla e il mistero regna ancora sovrano.

Ma Federica Sciarelli a Chi l’ha visto è indubbiamente una figura fondamentale, anche se voci provenienti dai corridoi Rai in passato avevano ipotizzato anche il possibile addio della conduttrice televisiva. In queste ore è circolata un’indiscrezione davvero interessante su ciò che accadrà da qui a poco. La televisione pubblica italiana ha deciso infatti di fare una scelta ben precisa e il pubblico ha appreso con sorpresa, ma anche con entusiasmo questa novità che cambia davvero tutto in positivo.





Federica Sciarelli, per Chi l’ha visto due puntate speciali

Adesso la notizia su Federica Sciarelli e Chi l’ha visto è stata rilanciata dal sito Davide Maggio ed è davvero interessante. Ciò che sapevamo fino a questo momento è che la naturale conclusione della trasmissione tv è stata fissata per il primo mercoledì del prossimo mese di luglio, infatti poi dovrebbe andare in vacanza. Ma a sorpresa è emersa un’altra notizia inattesa. Infatti, il programma non finirà completamente ad inizio luglio, ma il pubblico potrà godersi altri due appuntamenti che saranno mandati in onda.

Stando a Davide Maggio, mercoledì 13 e mercoledì 20 luglio Chi l’ha visto andrà nuovamente in onda con alla conduzione sempre Federica Sciarelli. Si tratta precisamente di due puntate speciali, inizialmente non previste nel calendario televisivo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito, quindi i temi che verranno sviscerati non sono stati comunicati. L’ipotesi più plausibile è che si possano fare degli approfondimenti specifici su alcune tematiche. Ma vedremo nelle prossime settimane cosa verrà detto.

Parlando del caso che verrà trattato il 18 maggio, Sonia Marra lavorava all’interno della scuola di Teologia di Montemorcino e quando aveva solamente 25 anni di età è sparita da Perugia. L’unico imputato, il forestale di Marsciano con il quale la giovane era stata fidanzata, è stato assolto dalle pesanti accuse di omicidio e occultamento di cadavere. E nelle prossime ore Federica Sciarelli parlerà di quella intercettazione choc.

