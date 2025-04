La scomparsa di Papa Francesco ha stravolto i palinsesti televisivi, sia in Italia che all’estero. Le principali emittenti hanno modificato la programmazione per dare spazio a speciali, approfondimenti e tributi dedicati al pontefice recentemente scomparso.

Tra le poche trasmissioni andate in onda regolarmente c’è anche Chi l’ha visto?, su Rai Tre. Ieri sera, infatti, il programma è stato trasmesso come da palinsesto, ma in una veste inedita. Federica Sciarelli, conduttrice dello storico programma dedicato ai casi di cronaca e alle persone scomparse, ha voluto aprire una finestra speciale sull’evento che ha commosso il mondo.

In apertura di puntata, Federica Sciarelli ha lanciato un collegamento in diretta da Piazza San Pietro, dove la basilica è rimasta eccezionalmente aperta oltre la mezzanotte per permettere ai fedeli di entrare e pregare. Sul posto era presente l’inviata Chiara Cazzaniga.

“Mentre vi parliamo dei nostri scomparsi – ha detto Sciarelli – una folla incredibile e commossa sta rendendo omaggio a Papa Francesco. Là ci sono anche le nostre telecamere. Le persone sono in fila da ore per salutarlo. Vogliamo ricordare il Papa con le parole dei senzatetto: un rivoluzionario, un grande servitore, una persona ‘casa’. Ma soprattutto un Papa che ha pensato alla dignità dei poveri”.

Papa Francesco, in effetti, ha dedicato particolare attenzione ai più fragili durante tutto il suo pontificato. Nei mesi scorsi, solo per citare l’ultimo caso, aveva scritto una lettera ai sacerdoti della diocesi di Roma, chiedendo un impegno concreto sul fronte dell’emergenza abitativa.

“Date un segno tangibile di attenzione alle problematiche abitative affinché, accanto all’accoglienza rivolta ai pellegrini, siano attivate forme di tutela per coloro che non hanno una casa o rischiano di perderla”, scriveva il Papa. “Chiedo a tutte le realtà ecclesiali di compiere un coraggioso gesto d’amore per il prossimo, offrendo gli spazi disponibili, soprattutto strutture ricettive o appartamenti liberi. Le persone saranno seguite da istituzioni e servizi sociali, mentre le associazioni e i movimenti popolari forniranno attività di cura e beni relazionali, fondamentali per rendere l’accoglienza degna e costruire fraternità.”

Federica Sciarelli ha voluto quindi ricordare anche questo aspetto della personalità del papa. E il suo tributo ha ricevuto molto commenti positivi e di apprezzamento.