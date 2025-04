Mancano due giorni ai funerali di papa Francesco, che si terranno sabato 26 aprile in Piazza San Pietro a Roma. E in queste ore sono state ricordate alcune importanti disposizioni in occasione dell’ultimo saluto al pontefice, infatti gli uomini e le donne che vi prenderanno parte dovranno rispettare dei protocolli.

C’è infatti abbastanza rigidità nei funerali del papa e anche per le esequie di Francesco gli uomini e le donne dovranno avere il massimo rispetto. Il sito Leggo ha fatto riferimento al dress code che dovranno seguire alla lettera, dunque saranno tutti vestiti in un modo già ben definito.

Papa Francesco, cosa devono fare uomini e donne ai suoi funerali

Innanzitutto, parlando degli uomini che saranno presenti ai funerali di papa Francesco, dovranno indossare un abito di colore scuro accompagnato da una cravatta nera e lunga e un bottone nero sul bavero sinistro della giacca. Anche le donne hanno delle prescrizioni da seguire perfettamente.

Dunque, le donne saranno tenute a indossare un vestito nero e lungo oltre ai guanti e a un velo sul capo. L’unico ornamento accettato, come scritto dal sito Leggo, è un filo di perle. Rivelata anche la disposizione dei presenti, infatti nei primi posti ci saranno i presidenti di Italia ed Argentina, poi vedremo i sovrani cattolici regnanti, il Gran Maestro dell’Ordine di Malta e i sovrani regnanti non cattolici. Poi tutti gli altri capi di Stato in ordine alfabetico francese, che è considerata la lingua dlela diplomazia.

Sul lato destro del sagrato ci saranno le autorità civili, coi cardinali che saranno posizionati davanti all’ingresso.