“Oddio, scusate!”. Federica Panicucci, figuraccia epica. È in onda ma non se ne accorge: beccata così

Gaffe a ‘Mattino 5’ per Federica Panicucci. Martedì 7 febbraio è andata in onda una nuova puntata del programma in onda su Canale 5, in cui si è spaziato da fatti di cronaca e soprattutto del terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria nella giornata del 6 febbraio.

Sono oltre 5.000 le vittime accertate. Nelle ultime ore i soccorritori turchi hanno estratto altri 460 corpi senza vita dalle macerie degli edifici crollati portando il bilancio delle vittime accertate a 3.432, rende noto l’Autorità turca per la gestione delle emergenze e dei disastri naturali (Afad).

Federica Panicucci, gaffe a Mattino 5: si odora l’ascella

A questi si aggiungono i 1.602 decessi registrati in Siria e confermati sia dalle autorità di Damasco nelle zone controllate dal regime, sia dai Caschi bianchi in quelle del nordovest in mano all’opposizione. Ma ancora molti sono i dispersi e oltre 20mila i feriti a seguito del terremoto. Mentre Federica Panicucci parlava della tragedia che ha colpito la Turchia ha fatto una gaffe.

Una gaffe che ovviamente non è passata inosservata e ha fatto i giro del web. Pensando di non essere ripresa dalla telecamera, Federica Panicucci è stata immortalata mentre col braccio alzato odorava la sua ascella. Una volta accorta della gaffe, la conduttrice è scoppiata a ridere e si è scusata con i telespettatori di Mattino 5.

#mattino5

Quando stai per arrivare al primo appuntamento e fai un rapido check della situazione #federicapanicucci una di noi pic.twitter.com/xdVxZfdMBs — ilcommentatore 🐍 (@homersuldivano) February 7, 2023

“Scusate”, ha detto Federica Panicucci una volta beccata dalla telecamera a odorarsi l’ascella. Poi ha proseguito il servizio sul terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria. Sui social il video della conduttrice è diventato virale e tanti utenti hanno commentato ironicamente la gaffe della Panicucci: “Quando stai per arrivare al primo appuntamento e fai un rapido check della situazione”.