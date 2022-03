“Hanno deciso così”. Federica Panicucci, le brutte voci spazzate subito via. È il collega a parlare

Tantissime voci sono uscite fuori su Federica Panicucci nell’ultimo periodo e non sono state tutte belle. Infatti, diverse indiscrezioni hanno fatto riferimento ad un possibile addio della conduttrice televisiva al suo programma ‘Mattino Cinque News’. Se n’è dunque parlato moltissimo e ora sembra essere arrivato un rumor molto importante, che farebbe definitiva chiarezza sul suo futuro professionale. Ha parlato chi sa e, salvo imprevisti, quello che lui ha detto dovrebbe tramutarsi in realtà.

Qualche giorno fa Federica Panicucci si è infatti presentata con una mascherina FFP2. Motivo? Lo ha spiegato lei stessa: “Ho avuto un contatto stretto…”. Insomma, una misura precauzionale per evitare, pur essendo negativa e in buone condizioni di salute, di trasmettere il contagio ai presenti in studio: “Pur essendo io negativa, la normativa prevede che io indossi la protezione della mascherina FFP2 per lavorare” ha detto Federica. Per fortuna comunque nulla di particolarmente preoccupante.

Un lettore del settimanale ‘Nuovo Tv’ ha chiesto a questo collega di Federica Panicucci se “il cambio di nome del programma fosse un preludio all’addio di Federica alla trasmissione Mediaset”. E questo giornalista ha deciso di rispondere e di dire la sua attraverso la sua rubrica sul settimanale di gossip e televisione. Nonostante molti fossero sicuri della separazione della Panicucci da ‘Mattino Cinque News’, adesso le cose sembrano essere differenti e quindi potrebbe cambiare tutto.





A parlare è stato Alessandro Cecchi Paone, che su Federica Panicucci ha quindi affermato: “Non credo che Mediaset possa rinunciare a lei, è un punto di riferimento tanto amato dal pubblico”. Quindi, secondo il giornalista e conduttore televisivo vedremo ancora la donna nell’azienda di Pier Silvio Berlusconi anche prossimamente. Una notizia che ovviamente farebbe molto felici i telespettatori, che non hanno intenzione di perdere il suo prezioso contributo nel piccolo schermo.

Alessandro Cecchi Paone era intervenuto recentemente invece sul ‘GF Vip’ e sul concorrente Barù: “Ha detto una frase intollerabile, chieda scusa o venga subito escluso. Ha insultato Noemi violentemente. Si vanta di essere un nobiluomo, ma perché non si è espresso in maniera diversa? Questa frase è degna di un torturatore”. Ma non c’è stata poi la squalifica del gieffino.