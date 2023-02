Federica Panicucci ci ricasca ancora e a Mattino Cinque fa un’altra gaffe clamorosa in piena diretta. Tutto è successo nell’ultima puntata della settimana in corso, infatti nella mattinata di venerdì 10 febbraio la conduttrice televisiva è incappata in un errore inaspettato. Da casa se ne sono accorti tutti immediatamente, ma anche in regia hanno fatto lo stesso. Non a caso gliel’hanno comunicato nel fuori onda e successivamente lei ha dovuto fare la rettifica necessaria, scusandosi di fatto per l’accaduto.

Non è la prima volta che Federica Panicucci faccia una cosa simile a Mattino Cinque. Solamente pochi giorni fa la gaffe l’aveva colta all’improvviso, anche se in questo caso non si era proprio resa conto di essere in diretta. Aveva annusato la sua ascella, per capire se profumasse o meno, ed era stata inquadrata dalle telecamere del programma di Canale 5 proprio in quel frangente. Immediate erano arrivate le scuse della presentatrice Mediaset, che ora ne ha combinata un’altra.

Leggi anche: “Oddio, scusate!”. Federica Panicucci, figuraccia epica. È in onda ma non se ne accorge: beccata così





Federica Panicucci, a Mattino Cinque altra gaffe in diretta

Federica Panicucci stava per concentrarsi a Mattino Cinque sulle dinamiche del GF Vip 7, quando la gaffe è arrivata improvvisa. Ancora prima di esordire con le dinamiche dei concorrenti reclusi nella casa più spiata d’Italia, ha salutato il pubblico che in quel momento la stava seguendo davanti al piccolo schermo e ha pronunciato una cosa incredibile. Nonostante siamo ormai nel weekend, lei si è confusa e ha scambiato clamorosamente il giorno della settimana. Per poi spiegare cosa abbia pensato in quel momento.

Questo quanto detto da Federica Panicucci: “Ed eccoci buongiorno e buon lunedì a tutti voi. Guardate di cosa parleremo oggi“. Ma ovviamente il 10 febbraio non era affatto il primo giorno della settimana, bensì venerdì, e quando l’hanno avvisata della gaffe, è scoppiata a ridere e ha fatto subito una precisazione: “Rido perché mi hanno avvisato di aver detto buon lunedì. Come vedete io ho già scavalcato il weekend, ma fortunatamente è ancora venerdì“. E tutto è rientrato nella normalità.

E' successo di tutto ieri al #GFVIP! ⚡️



Pronti a recuperare tutto insieme a noi a #Mattino5?! pic.twitter.com/frTdAh5fN1 — Mattino5 (@mattino5) February 10, 2023

Non si è trattato di nessun errore imperdonabile da parte di Federica Panicucci, che ha subito recuperato. Ma la gaffe è ovviamente rimasta ed è l’ennesima commessa. Il bello della diretta è anche questo e commettere degli sbagli è praticamente inevitabile.