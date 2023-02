Momento di grandissima emozione da Federica Panicucci. Si è commossa in diretta a Mattino Cinque, mentre si stava soffermando su un caso drammatico che ha scosso l’Italia intera. Ha avuto non poche difficoltà a continuare la puntata in diretta su Canale 5, visto che ha provato tantissimo dolore nell’apprendere quella notizia molto brutta. Ha avuto come ospite una persona, che purtroppo ha perso da pochissimo sua figlia, e la conduttrice televisiva è sembrata davvero molto sconfortata.

Qualche giorno fa anche Federica Panicucci, che si è commossa il 2 febbraio a Mattino Cinque, nello stesso programma è intervenuta per ristabilire la normalità. Infatti, nel porre la domanda il giornalista della trasmissione ha commesso una gaffe clamorosa: “Come l’avete presa in paese questa richiesta di silenzio da parte del sindaco perché sembra di stare in un paesino della Sicilia invece che in Irpinia…”. Appena pronunciata la frase l’inviato si rende conto della gaffe e cerca di porvi rimedio: “Con tutto il rispetto dei paesi della Sicilia ovviamente.

Leggi anche: “Queste parole no”. Imbarazzo a Mattino 5: gaffe, contro-gaffe e Panicucci costretta a intervenire





Federica Panicucci commossa a Mattino Cinque

Durante la puntata, Federica Panicucci si è commossa a Mattino Cinque e ha esclamato: “Sì, guardi, poi io dicevo prima che lei in collegamento ha sentito tutto quello che abbiamo detto. Poi così bella e giovane, ma come si fa?”. Il padre della ragazza trovata morta ha commentato: “Era il sole per me, il mio cuore ed era splendida”. E l’inviato della presentatrice Mediaset ha aggiunto: “Tutti le volevano bene, davvero un paese intero l’ha cercata”. E poi la chiosa finale di Federica ha fatto commuovere tutti.

La sua sofferenza è stata legata alla morte di Yana Malayko, che sarebbe stata uccisa dal suo ex partner. Aveva solamente 23 anni e il suo cadavere è stato recuperato dopo diversi giorni di ricerche. Queste le ultime parole di Federica Panicucci: “Che strazio, è davvero uno strazio. Questo è un uomo (in riferimento all’ex fidanzato n.d.r.) che, oltre ad aver ucciso Yana non ha neppure mai indicato il luogo dove l’aveva lasciata. Mai detto niente, come se lui non volesse che si ritrovasse il corpo. Un ultimo sfregio”.

Il papà di Yana Malayko ha aggiunto: “Ho avuto la speranza fino all’ultimo, Dumitru deve pagare il prezzo più alto, io e la mia figlia morta chiediamo giustizia. Lui non ha mai detto niente, non avrebbe avuto motivi. Ringrazio le forze dell’ordine e i cittadini di Castiglione dello Stiviere che mi sono stati vicini”.