Ballando con le stelle, chiuso il programma le polemiche non sono destinate a passare. La vittoria di Bianca Guaccero non è stata digerita a pieno. Tra i giudici (o ex) Guillermo Mariotto era stato il più critico in assoluto non andandoci tanto per il sottile. Aveva spiegato: “Troppo facile, non avrei tifato per Bianca e non l’avrei fatta vincere, sapeva già ballare. Ma già alla X puntata avevo stilato la mia personale classifica”.

>> “Non è vero”. Ballando con le stelle, bufera sull’assenza di Mariotto

I vincitori, insomma, avrebbero dovuto essere ben altri. “Gli dei, Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, senza eguali e senza rivali, poi c’erano gli umani. Federica Nargi bella come miss universo e nessuna miss ha mai partecipato a Ballando, ha trasformato il rospo Favilla in un principe azzurro”.





Ballando con le stelle, Federica Nargi contro Bianca Guaccero

Proprio Federica Nargi si è lasciata andare ad uno sfogo sui social: “Sono orgogliosa del nostro percorso, fatto di trasparenza, passione e tanta fatica, senza escamotage,” ha scritto la showgirl punzecchiando la coppia vincitrice. Parole che erano state riprese in qualche modo dal maestro Luca Favilla che ha voluto dire la sua, scegliendo di non risparmiarsi.

“Pur stappandoci a malo modo il record dei punti, non riusciranno mai ad eguagliare il nostro record di 6 puntate con punteggio pieno. Avoglia a mangià pastasciutta!”. Favilla aveva ribadito il concetto a La Volta Buona, il programma in onda su Rai 2 di Caterina Balivo: “Sono contento di essere arrivato a questo punto senza baci, senza innamoramenti e senza nessun tipo di annuncio”.

A sostegno di Federica Nargi anche Pasquale La Rocca, maestro di ballo di Federica Pellegrin che ha pubblicato una lettera indirizzata a Nargi e Favilla, elogiando il loro talento e la loro autenticità. “Siete riusciti a raccontare emozioni profonde con ogni esibizione, e avete conquistato il cuore del pubblico”.