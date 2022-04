Ancora problemi per Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. A far imbestialire soprattutto la ragazza sono stati alcuni commenti che è stata costretta a leggere nelle ultime ore, dunque ha deciso di non rimanere più in silenzio e attraverso il social network Instagram e l’uso delle cosiddette stories ha vomitato tutto. E ha spiegato una volta per tutte quale sia la situazione attuale tra lei e l’ex di Belen Rodriguez. E a reagire poi sono anche stati alcuni fan dell’ex gieffina del ‘GF Vip 6’.

Si era vociferato di un addio tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi nel recente passato. E lui aveva messo la faccia, dicendo di non essere “una persona estremamente social” e che la sua giornata “si svolge per lo più in azienda o in viaggio o in riunione con altri manager o clienti, niente di interessante da condividere e soprattutto aspetti abbastanza riservati trattandosi di lavoro e di aziende”. La sua fidanzata “in questo momento ha la sua vita a Napoli e deve star lì per lavoro. Nonostante questo proviamo a vederci ogni volta che riusciamo”.





Federica Calemme, la verità sul rapporto con Gianmaria Antinolfi

E ancora una volta su Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi non sono uscite voci bellissime e c’è chi ha ipotizzato che i due ex vipponi si fossero lasciati definitivamente. Per questo motivo la giovane ha voluto rispondere sui social a questi rumor sempre più insistenti. E la sua risposta non ha bisogno di molte interpretazioni. I suoi post sono iniziati così: “Vorrei ricordare che il mio profilo e i miei post li uso per lavorare! Anzi, soprattutto per lavorare, quindi per chi vuole litigare sotto i miei post lo può fare benissimo in privato tra di voi”.

Poi Federica Calemme ha aggiunto su lei e Gianmaria Antinolfi: “Non voglio risultare antipatica, ma è un’esagerazione ogni volta accanirsi così tanto e ripetere sempre le stesse cose! Rientro a Napoli, con Gianmaria tutto ok, non vi preoccupate, non c’è nessun problema! Stiamo insieme per Pasqua e la vita va avanti per tutti! Siamo impegnati entrambi per lavoro ma come tutte le persone normali ci sentiamo, videochiamiamo e messaggiamo! Respirate!”. E così spera di aver chiuso questa vicenda.

Ao ma siete proprio patetici a fare sempre le stesse domande, per poi costringere loro a dover ribadire sempre le stesse cose



RIPIGLIATEVI 🙌🏻🤦🏻‍♀️ #gianfede #jeru pic.twitter.com/WuG4kz0tdt — anna.ww (@W06Anna) April 12, 2022

Un utente, che ha condiviso i post di Federica Calemme, ha commentato: “Oh, ma siete patetici a fare sempre le stesse domande, per poi costringere loro a dover ribadire sempre le stesse cose. Ripigliatevi”. Quindi, non tutti punzecchiano la napoletana e Gianmaria Antinolfi, ma c’è una fetta di internauti che in tante occasioni si sono soffermati su questa presunta e mai confermata separazione.

