A Uomini e Donne la bellezza è di casa. Certo chiunque abbia mai avuto a che fare con un rappresentante dell’altro sesso sa bene che non c’è solo l’estetica. Ma pure quella conta, non poco. E così in tanti hanno notato una delle corteggiatrici di Matteo Ranieri. Il tronista che in passato aveva cercato di conquistare Sophie Codegoni è da tempo nel dating show di Maria De Filippi.

Super tatuato, fisico scolpito, capelli cortissimi ed occhi chiari Matteo ha saputo imporsi all’attenzione del pubblico, femminile e non, per il suo carattere e i suoi modi di fare. La sua timidezza e la sua dolcezza, la sua gentilezza gli consentirono di trovare un buon feeling con Sophie. La storia però non decollò. E adesso tra le pretendenti di Matteo Ranieri c’è un volto che sicuramente alcuni di voi avranno già riconosciuto.

Stiamo parlando di Federica Aversano, occhi da cerbiatto, fluente chioma bruna e quell’aria mediterranea che la precede e non l’abbandona mai. Federica, classe 1993, è della Campania, anche se sul suo conto le informazioni biografiche non sono poi tantissime. Di sicuro c’è che è una mamma single e che non si è mai sposata. A quanto risulta è rimasta in buoni rapporti con il papà del piccolo Luciano e crescono il bambino da coppia separata.





Ma dove l’abbiamo già vista prima di approdare a Uomini e Donne per corteggiare Matteo Ranieri? Beh, Federica Aversano ha partecipato al concorso di Miss Italia nel 2018. E ha ottenuto un riconoscimento niente male, ovvero ha vinto il titolo di Miss Eleganza Campania. Federica ha colpito per la sua simpatia e la sua delicatezza. È inoltre una ragazza che ama studiare e non si fa spaventare dalle sfide: due le sue lauree, una in in Scienze Politiche, l’altra in Giurisprudenza.

Con Matteo Ranieri l’ex miss Eleganza Campania è riuscita a sciogliersi e confidarsi. Federica Aversano ha raccontato di essere cresciuta senza una figura paterna. Uno dei suoi più grandi dolori è quello di non essere riuscita ad evitare la stessa sorte per il figlio. Ma vuole guardare avanti e, forse, chissà, con Matteo riuscirà a farlo davvero…