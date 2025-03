Al Grande Fratello le dinamiche tra i concorrenti sono spesso imprevedibili, con alleanze e amicizie che nascono e si rompono in un batter d’occhio. Tra le storie più discusse di questa edizione c’è quella di Zeudi, concorrente che, sin dai primi giorni nella casa, ha costruito un forte legame con la modella Helena Prestes. Quello che sembrava un’amicizia solida, però, ha presto mostrato le prime crepe, culminando in un’inaspettata rottura.

All’inizio del suo percorso nella casa, Zeudi e Helena sembravano essere inseparabili. Le due ragazze avevano dato vita a un’amicizia molto bella ma dopo l’avvicinamento di Zeudi a Javier le cose sono precipitate. Helena, infatti, si era dichiarata al giovane e ovviamente ha criticato l’avvicinarsi della sua amica a lui, che poi alla fine ha scelto Helena. Da quel momento c’è stata la frattura insanabile.

Grande Fratello, Chiara e Zeudi prendono in giro Helena

Da ormai un mese, infatti, Zeudi e Helena non sono più quelle di sempre e l’ex Miss Italia, anzi, si è avvicinata alla fazione contrapposta composta da Lorenzo, Shaila, Chiara e Giglio. Proprio in queste ore il gruppetto si trovava a tavola in chiacchiere e, come spesso accade, l’argomento è tornato su Helena, una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello.

Rivolgendosi agli altri, Zeudi ha detto: “Avete visto Helena? Che gobba”, imitandola e mettendosi in posizione per far notare la gobba agli altri concorrenti. A questo punto è intervenuta Chiara Cainelli che ha ammesso di non sopportare le persone con la gobba.

“Zeudi e Chiara che perculano Helena. ‘Mamma mia che gobba che ha, mi dà fastidio la gente gobba’. Cosa ne pensano quelli che urlavano al ‘bodyshaming’ l’altro giorno?”, si chiede qualcuno che ha pubblicato il video su X.

Zeudi e Chiara che perculano Helena



"Mamma mia che gobba che ha, mi dà fastidio la gente gobba"



Cosa ne pensano quelli che urlavano al "bodyshaming" l'altro giorno? #GrandeFratello #Helevier #Heleners pic.twitter.com/2yDUqDzL7H — K 🅰️ R M 🅰️ (@Mon1aPars1) March 5, 2025

“Si si già ahahahah..Intanto Helena è una modella internazionale con i canoni estetici da modella, ma quale gobba? Al limite un’incurvatura, solo perché è alta.. ma di che parliamo dai, voi siete alte un metro e ca* e misere persone, in 2 nn fanno manco il cervello di un cocorito”.

“Si Bell tu ….come hai fatto ad essere eletta miss Italia io non lo so”, “Dove sono le zialena del c** adessoooo???? Siete ridicole e vergognose. ‘Io le donne le porto su un vassoio d’argento’ VERGOGNOSA LA MISS!”, “A Zeudi e Chiara ovviamente il @GrandeFratello fa passare tutto vero? Anche il bodyshaming è permesso”, si legge sempre su X.