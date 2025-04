Un fatto assurdo, a memoria mai successo durante la diretta di un programma tv. Tra i due concorrenti è scoppiata una rissa, è volato un pugno e la produzione ha fatto intervenire la polizia. A quanto si apprende le forze dell’ordine sarebbero intervenute poco dopo portando il famoso in commissariato dove avrebbe passato la notte per essere poi rilasciato nelle prime ore del mattino. Le immagini hanno fatto presto il giro del mondo e la produzione è stata costretta ad intervenire.

>> “I suoi genitori famosi…”. Amici 24, Maria De Filippi vuota il sacco dopo l’eliminazione di Chiamamifaro: “È giusto che sappiate tutto”

Lo ha fatto per bocca del conduttore che si è trovato a dovere fronteggiare questo incredibile episodio di violenza. Violenza che è entrata nelle case di tantissime persone visto che il programma in questione è seguitissimo. Le scuse per aver costretto il pubblico ad assistere ad un simile spettacolo sono state sincere.





Scandalo al Grande Fratello albanese: le scuse del conduttore

A porgerle è stato Ledion Liço, il conduttore del Grande Fratello albanese, teatro dell’assurda e triste vicenda, davanti alle telecamere del programma: “Top Channel ritiene che la violenza esercitata da Jozefin Marku contro Gjesti sia senza precedenti e intollerabile. Il Grande Fratello VIP condanna questo atto violento, inaccettabile e profondamente inquietante, avvenuto in un momento che avrebbe dovuto segnare la fine di un’esperienza e non l’inizio di una reazione del genere”.

“Si tratta di un comportamento che non rappresenta né i valori di Top Channel né quelli del Grande Fratello VIP Albania. Nel frattempo la polizia ha scortato via Jozef Marku. Vogliamo sottolineare al pubblico che questo incidente non è stato in alcun modo organizzato o pianificato e che la produzione non ha avuto alcun motivo o segnale che potesse far pensare che una cosa del genere potesse accadere”.

Degjoni fjalet e Rozanes dhe te Gertes, po ashtu shikoni me vemendje reagimet e te dyjave. Shpresoj qe ju mjafton kjo video per te bere diferencen mes te dyjve.



Gerta Gixhari je apo jo finaliste, mjafton qe je njerezore mbi te gjitha.



#bbvipal4 #bbvipal pic.twitter.com/1UyNEkLwj6 — 🎈 (@21_7_G) April 12, 2025

E ha concluso: “La realtà di una diretta riserva spesso delle sorprese, ma questo non giustifica in alcun modo la violenza. Ci scusiamo pubblicamente con il nostro pubblico, i nostri partner e le istituzioni che si aspettano da noi responsabilità ed esempi. Top Channel sta adottando misure immediate in stretta collaborazione con i nostri consulenti legali”.