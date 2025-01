Nella casa del Grande Fratello, nuove tensioni scuotono il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Le ultime ore sono state particolarmente complicate per la coppia, che sembrava aver ritrovato un po’ di tranquillità dopo i recenti contrasti. Tuttavia, Lorenzo è tornato in uno stato di introspezione e malinconia, perdendo la spensieratezza che lo contraddistingueva e mettendo in discussione l’equilibrio del loro legame.

Shaila, dal canto suo, ha passato la notte nel tentativo di confortarlo, ma si sente frustrata per non riuscire ad aiutarlo come vorrebbe. La situazione si è aggravata quando la ballerina ha mostrato segni di gelosia dopo aver notato una lunga conversazione privata tra Lorenzo e Chiara Cainelli. Come se non bastasse, Shaila è stata travolta da un’ondata di critiche per una frase controversa sui bambini africani pronunciata mentre scherzava con Bernardo e Lorenzo.

Grande Fratello, la frase di Shaila sui bambini africani fa discutere

In questi giorni la concorrente è finita al centro di una bufera a causa di una frase sulle persone che vanno a fare la spesa all’Esselunga e in queste ore è arrivata una nuova ”gaffe”, se così si può chiamare. L’ex velina si è divertita a lanciare delle caramelle addosso a Lorenzo Spolverato dicendo “questo è cibo spazzatura!”. Il modello non ha apprezzato la risposta di Shaila e l’ha criticata: “Il cibo non si lancia, adesso le raccogli tutte”.

“Ci sono i bambini africani che muoiono di fame, questa qua per loro sai cosa sarebbe?”, ha detto Lorenzo, nel tentativo di farla smettere di lanciare caramelle. A quel punto l’ex velina ha risposto dicendo che per i bambini per i bambini africani quelle caramelle sarebbero solo carie “perché non si possono curare ed è male per loro. Non potrebbero mangiarle!”. Molti utenti social si sono infuriati con critiche molto pesanti (“al peggio non c’è mai fine, fai schifo e vergognati Gatta”, in realtà la frase di Shaila non è poi così sbagliata, anzi.

ASCOLTATE CHE DICE SHAILA SU I BAMBINI AFRICANI#grandefratello pic.twitter.com/5q48BPxCVM — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) January 8, 2025

Chi è stato in Africa, o in ingenerale in paesi in cui la sanità non è a disposizione per tutti, viene chiesto di non regalare caramelle o dolciumi perché possono portare ad avere delle carie che poi non verrebbero mai curate. È la prima cosa che ti dicono nei villaggi quando vai in vacanza…di non dare caramelle o dolci ai bambini proprio perché gli si cariano i denti e poi non si possono curare… magari poteva dirlo meglio ma quello che ha detto è vero”. Su Blogtivvu, è stato pubblicato anche un estratto dalla pagina Facebook Zanzibar nel cuore in qualcuno spiega di non regalare caramelle e dolciumi ai bambini.