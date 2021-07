Il colpo di scena dopo Matrimonio a prima vista. E “gli esperti muti”, come commenta con ironia un utente ed evidentemente fan della trasmissione che va in onda su Realtime. Già, perché la foto social è arrivata a sorpresa: è sbocciato l’amore tra due ex protagonisti dello show ma di edizioni diverse.

Nel dettaglio hanno partecipato rispettivamente alla quinta e sesta edizione di Matrimonio a prima vista, a quanto pare si sono incontrati, innamorati e dopo aver mantenuto riservata questa loro relazione ora sono usciti allo scoperto. L’occasione di far sapere a tutti la news è arrivata con il compleanno di lui. “AUGURI TESORO!!! +34. Avrei potuto scegliere una foto più “composta” o “misurata” ma questa credo ci rappresenti… “esuberante” e “vivace” come noi!“, ha scritto l’ex di Matrimonio a prima vista su Instagram.

Sboccia l’amore tra due ex protagonisti di Matrimonio a prima vista



Questa dolce dedica, sotto a una bella foto insieme, che non lascia adito a dubbi. Insomma, Matrimonio a prima vista per loro è stato in un certo senso galeotto, ma in modo del tutto particolare visto che non si sono incontrati durante le riprese avendo partecipato a due differenti edizioni. Ma, dopo il divorzio dai rispettivi partner conosciuti e sposati durante il programma, tra Giorgia Pantini e Fabio Peronespolo è nato qualcosa di importante.





Lei, Giorgia Pantini, è romana e un’insegnante di educazione fisica. Ha partecipato a Matrimonio a prima vista 5 in onda da settembre a dicembre 2020 e ha sposato Luca Cantiano. Alla fine del percorso avevano deciso di restare sposati. Poi, però, a qualche mese di distanza, hanno divorziato. Più recente è invece la partecipazione allo show del legnanese Fabio Peronespolo.

Con Clara Campagnola Fabio Peronespolo ha fatto coppia della sesta edizione andata in onda a marzo e aprile scorsi e anche loro avevano deciso di restare sposati. Poi, però, dopo pochi giorni di vita quotidiana si sono separati anche loro. E infatti l’unica coppia sopravvissuta è quella formata da Martina Pedaletti e Francesco Muzzi. Ma chissà, magari per Fabio e Giorgia le cose andranno meglio che coi rispettivi coniugi.