Fabio Fazio, siparietto in diretta tv con l’ospite. Ultima messa in onda della trasmissione con alla guida del timone la storica coppia televisiva formata da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. E non si poteva che concludere con il botto per il conduttore e Lucianina pronti a salutare la Rai e volgere lo sguardo verso ben altri progetti lavorativi per Discovery. Il pubblico italiano non poteva che aspettarsene di belle e così è stato. Il salotto televisivo ha avuto l’onore di ospitare uno dei cantanti italiani più seguito e amato degli ultimi anni che ha regalato al pubblico di telespettatori una vera e propria ‘chicca’.

Siparietto tra Marco Mengoni e Fabio Fazio in diretta tv. Che Tempo che Fa saluta il suo pubblico ma anche lo storico conduttore, Fabio Fazio, pronto ad approdare con Luciana Littizzetto a Discovery dopo l’addio alla Rai. La puntata non poteva dunque che essere densa di colpi di scena: ospite d’eccezione Marco Mengoni che si è presentato davanti alle telecamere sfoggiando un outfit decisamente originale.

Leggi anche: “Grande soddisfazione”. Fabio Fazio, la notizia dopo l’ultima puntata di Che tempo che fa





Siparietto tra Marco Mengoni e Fabio Fazio in diretta tv: “Mi dicono che si vedono, stai attento”

Completo di giacca, camicia e cravatta, ma sotto? Il cantante ha sorpreso tutti indossando un paio di pantaloncini. Poi la dovuta presentazione del nuovo singolo di successo che ha visto la collaborazione tra il cantante di Ronciglione e un’altra diva del panorama artistico e musicale, Elodie. Titolo del singolo è Pazza musica. Ma ad attirare l’attenzione di molti è stato un momento in particolare, quando il cantante si è sentito alquanto osservato.

Infatti senza neanche volerlo fare apposta, nel bel mezzo dell’intervista, Marco Mengoni sarebbe stato interrogato dal conduttore proprio sul look sfoggiato in diretta tv: “Vabbè che arriva l’estate… Cosa mi dicono che si vede?”, afferma Fabio Fazio che poi prosegue: “Che cosa si vedono? No perché mi dicono ‘si vedono stai attento’”. Marco Mengoni di istinto ha dunque accavallato le gambe: “Non so cosa, vabbè sì accavalla le gambe meglio”. Un momento televisivo decisamente memorabile per i presenti in studio che sono scoppiati a ridere apprezzandone tutta la spontaneità.

Marco Mengoni, originario di Ronciglione in provincia di Viterbo, è sempre una gradita presenta nei salotti televisivi. Un vero artista ma anche un amante delle sorprese, Mengoni anche sul palcoscenico dell’Eurovision Song Contest 2023 ha fatto sognare pur non riuscendo a portare a casa la vittoria. In ogni caso Mengoni si è aggiudicato il Marcel Bezençon Composer Award. La sorpresa? Il cantante ha portato con sè non solo la bandiera dell’Italia ma anche quella arcobaleno disegnata da Daniel Quasar con nuove strisce colorate dedicate alla comunità di colore, a quella transgender, ai malati di Hiv e a chi è morto per portare avanti la battaglia dei diritti.