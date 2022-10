Fabio Fazio contro Giorgia Meloni. Almeno è questa l’ipotesi che sta correndo sul web, alla luce della sua ultima decisione presa in queste ore. Nel suo programma Che tempo che fa ci saranno infatti alcuni di coloro che hanno attaccato la vittoria del centrodestra alle scorse elezioni politiche e anche dunque la leader di Fratelli d’Italia. Non sappiamo come reagirà la possibile futura presidente del Consiglio a questa notizia, ma sta di fatto che il conduttore non sembra proprio intenzionato ugualmente a fare dietrofront.

Secondo quello che sta circolando in rete e che è stato riportato anche dal sito Libero Quotidiano, il gesto di Fabio Fazio sembra essere fatto contro Giorgia Meloni. Polemiche nella sua trasmissione ci sono state invece giorni fa per la presenza di Roberto Burioni, che ha annunciato di essere positivo al coronavirus: “Erano due anni e mezzo che il virus aspettava di colpirmi, c’è riuscito. Ho un po’ di febbre, un po’ di tosse, un po’ di mal di testa. Ma tutto sommato è una malattia non particolarmente grave, grazie al vaccino”.

Fabio Fazio contro Giorgia Meloni? Ha invitato i Maneskin

Secondo quanto è venuto fuori , Fabio Fazio potrebbe essere pronto a provocare Giorgia Meloni con una mossa a sorpresa. Nella prossima puntata di Che tempo che fa, in onda domenica 16 ottobre, sarà dato spazio a qualcuno che si è scagliato contro l’aspirante premier, che è stata criticata comunque da diversi personaggi famosi in queste ultime settimane. Staremo a vedere che tipo di domande saranno poste dal conduttore, ma non è assolutamente da escludere che si possa toccare il tema politica e le polemiche sarebbero imminenti.

Fabio Fazio ospiterà infatti la super band musicale italiana, famosa in tutta il mondo, dei Maneskin capitanata da Damiano David. Proprio il frontman del gruppo aveva scritto subito dopo il successo del centrodestra: “Oggi è un giorno triste per il mio Paese”, a testimonianza del fatto che fosse totalmente insoddisfatto del risultato elettorale. Aveva postato la prima pagina de La Repubblica, che titolava: “Meloni si prende l’Italia”. E aveva anche pubblicato la foto della Meloni in bianco e nero.

I Maneskin, band composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, sono balzati definitivamente agli onori della cronaca grazie al successo del Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest nel 2021. Da lì in poi solo grandi soddisfazioni, con il gruppo che è stato protagonista in tour straordinari in tutto il mondo.