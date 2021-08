Conduttore tv, attore, regista e comico italiano con cittadinanza albanese, Ezio Greggio è ormai un volto familiare per tutti gli italiani. Il volto storico di Striscia la Notizia è nato a Cossato, in provincia di Biella ha esordito su TeleBiella, prima televisione locale italiana, per poi debuttare come cabarettista nei programmi Rai La sberla e Tutto compreso di Giancarlo Nicotra e Giancarlo Magalli.

Qui conosce Gianfranco D’Angelo, che lo convince passare a Fininvest (poi Mediaset) e lo sceglie come co-conduttore del programma comico Drive In che dà a Greggio una grande popolarità. Nel 1988 su Canale 5 conduce con Lorella Cuccarini Odiens, un programma di Antonio Ricci che successivamente gli affida la conduzione del suo nuovo show: Paperissima. Il vero successo arriva nel 1988 con Striscia la Notizia, altra trasmissione ideata da Ricci e, a parte l’edizione 1991/92, Ezio lo ha presentato per più di 4mila puntate, affiancato da altri personaggi dello spettacolo.

Successo, soldi, fama e belle donne, ma Ezio Greggio ha anche un cuore d’oro e una particolare attenzione per i neonati prematuri. Proprio per loro ha fondato un’associazione – l’Associazione Ezio Greggio – attiva dal 1995 nell’assistenza pediatrica. In un’intervista rilasciata a ‘Io Donna’ ha rivelato un particolare che non aveva mai confidato prima.





“Forse pochi sanno che mantengo una relazione con tante famiglie di bimbi prematuri salvati. Una delle più belle emozioni che provo grazie al mio lavoro. A Striscia ogni anno mi arrivano in studio tra il pubblico persone ormai maggiorenni salvate dalle mie incubatrici”, ha raccontato il conduttore.



Prima di rubare il cuore alle giovanissime Simona Gobbi (sua ex fidanzata di ben 34 anni più giovane) e alla bellissima e attuale compagna Romina Pierdomenico, seconda a Miss Italia 2012, Ezio Greggio è stato sposato per 20 anni con la spagnola Isabel Bengochea, dalla quale ha avuto due figli, Giacomo e Gabriele. E proprio con loro, e la sua Romina, sta trascorrendo le vacanze estive in Costa Azzurra. Giacomo, 30 anni, è un manager e abita a Londra, mentre Gabriele ha 26 anni è un attore e rapper. Ezio Greggio ha pubblicato una foto abbracciato ai figli commentando: “Father & Sons. Le mie colonne. Vacanze insieme”.