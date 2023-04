Cambia vita dopo il talent show di Maria De Filippi, choc tra i fan. Una voce che ill pubblico italiano ha amato, così come indelebile il suo sorriso sincero e il suo sguardo rassicurante: il giovane talento si è lasciato conoscere nel corso di “Saranno famosi” (Oggi Amici), vincendo nel 2002 la prima edizione dello show di Maria De Filippi. E da quel momento in poi, è anche arrivata la decisione di prendere parte a ‘The Voice of Italy’ nel 2015 e ancora a ‘All together now’. Forse qualcuno avrà già capito di chi stiamo parlando. Preparatevi alla notizia di oggi: l’ex cantante ha deciso di stravolgere la sua vita e dedicarsi a ben altro. Ecco di chi si tratta.

Il nuovo lavoro di Dennis Fantina. Ebbene si, è sotto il suo nome che il talent show di Maria De Filippi ha avuto il suo primo grande indiscusso vincitore. Dennis ha sempre seguito il sogno della musica che per alcuni anni lo ha condotto verso un indubbio successo. Eppure dopo diversi anni, Dennis, diventato nel frattempo anche papà, è andato incontro a un momento molto difficile reso noto nel corso della prima partecipazione al programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker: “Ho avuto due bambini. Al momento sono disoccupato“.

Leggi anche: Dennis Fantina, dopo l’oblio, torna in tv 18 anni dopo la vittoria a Amici





Il nuovo lavoro di Dennis Fantina: la verità nello studio televisivo di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”

Dennis Fantina nel corso dell’ospitata televisiva ha aggiunto: “Sopravvivo con la musica per quanto è possibile. Sono qui perché la musica è sicuramente la mia vita però anche due soldi in tasca non è che mi farebbero poi così schifo”. Ma dopo diversi anni, Dennis Fantina ha poi deciso di compiere il grande passo e voltare del tutto pagina. Lo ha raccontato nel corso dell’ intervista a “Oggi è un altro giorno”. La verità di Fantina è emersa dopo vent’anni di carriera.

“Ad un certo punto è finito tutto, mi sono ritrovato senza lavoro. Avevo appena aperto un mutuo e avevo una famiglia, non potevo stare lì ad aspettare che arrivasse un produttore”, ha reso noto Dennis Fantina senza alcun filtro. Poi è arrivata la svolta nella sua vita: “Oggi collaboro con un mio amico che ha aperto un bar, quando non lavoro faccio questo. Per me l’importante è essere umili e dignitosi, non ruota tutto attorno al mondo dello spettacolo”.

“L’unica cosa che conta è lavorare”, ha poi aggiunto davanti alle telecamere commuovendo il pubblico presente in studio. Parole che ricordano quanto detto anche dopo il successo ottenuto a Tale e Quale Show: “Continuerò a darmi da fare, come sempre, in tutti i modi per mantenere me e la mia famiglia”. Dennis ha sposato Sabina nel 2005 e dal loro grande amore sono nati i figli Neal e Nathan.