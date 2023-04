“Matrimonio finito”. Temptation Island, la coppia si è detta addio dopo meno di due anni

Ex coppia di Temptation Island scoppia, matrimonio finito. Come tutti sanno nel programma, che è condotto da Filippo Bisciglia e che tornerà dopo lo stop nell’estate 2023, la tenuta del rapporto tra fidanzato e fidanzata è messo a dura prova. Ci sono tentatori e tenatrici che puntano i componenti delle coppie e, ovviamente, ne succedono di tutti i colori. Può capitare che una coppia resista, o magari che se ne formi una del tutto nuova.

Tra i protagonisti delle passate edizioni ci sono sicuramente Claudia Venturini e Stefano Socionovo. Lui le ha chiesto la mano per ben tre volte, di cui una proprio durante il falò di “Temptation Island”. L’ultima volta è stata quella buona e i due sono convolati a nozze. “Fra qualche ora finalmente, dopo un’attesa durata quasi tre anni, potrò dire orgogliosamente di essere tuo marito – ha scritto lui poche ore prima del matrimonio – Mi auguro per noi che la felicità non lasci mai la nostra casa e che i tuoi occhi continuino a brillare con quella luce che accende il mio cuore”. Purtroppo, però, la sua speranza è stata vana.

Claudia e Stefano di Temptation Island, amore finito

Dopo aver risolto i loro problemi di coppia Claudia e Stefano hanno lasciato Temptation Island e si sono sposati. Non solo, loro sono stati gli unici ad uscire dall’isola insieme e poi lui ha realgato a lei pure un libro dal titolo “Destinati insieme“. Si trattava di un regalo grazie al quale Ste ha voluto ripercorrere la loro storia d’amore. Adesso, però, arriva la notizia più brutta: i due si sono lasciati.

A rivelarlo è stato Lorenzo Pugnaloni su Lollo Magazine: “ESCLUSIVA LOLLO MAGAZINE: ricordate Stefano e Claudia di Temptation Island? I due ad oggi si sono ufficialmente lasciati e il loro matrimonio è giunto al capolinea”.

A stretto giro sono arrivati i commenti dei follower e tra questi leggiamo: “Si capiva…lei è cambiata sia fisicamente che caratterialmente,poi non erano più insieme da mesi lei in giro per l’Italia sempre sola come le sue esimie colleghe di Temptation”. Un altro utente dice: “Si era capito ormai”. Ma c’è anche chi fa notare: “Ha scritto anche un libro sulla loro storia. Comunque ancora non hanno ne confermato né smentito”. Dunque si attendono le voci dei diretti interessati. Arriveranno?

