Francesca ed Eugenio di UeD, spunta la foto. Prima il gossip, ora la conferma della coppia

Uomini e Donne, crisi di coppia superata. I fan possono tornare a dormire sogni più sereni. Infatti, nonostante un momento non del tutto molto felice vissuto tra l’ex tronista e la fidanzata, i sentimenti hanno avuto la meglio. Un allontanamento che non è mai stato spiegato nel dettaglio, ma che la coppia sembra aver superato alla grande. Ecco di chi si tratta.

Non potevamo che parlare proprio di loro, ovvero di Francesca Del Taglia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e Eugenio Colombo, ex tronista del dating show, che attraverso un post reso pubblico su Instagram hanno lasciato intendere che la vita di coppia abbia ripreso in mano le redini del loro rapporto. Lo scatto mostra i due felici e innamorati con una cornice da sogno.

I fan non potevano che omaggiare la lieta notizia con una cascata di cuori e commenti di felicitazione. Dopo aver lasciato assieme il dating show orchestrato da Maria De Filippi, si sono trasferiti a Firenze, città in cui la Del Taglia è nata e cresciuta. Nel capoluogo toscano hanno messo su famiglia, accogliendo nel 2014, a un anno dal primo incontro, il loro primo frutto d’amore, Brando. Nel 2018 è invece nato Zeno.





E tra i numerosi commenti anche le parole da parte degli amici Diego Daddi, Claudio Sona, Serena Enardu, Ursula Bennardo e Amedeo Venza. Sono in molti a domandarsi quando la coppia sarà pronta a compiere il grande passo.

Infatti, nonostante siano diventati genitori di due bambini, Eugenio e Francesca non hanno ancora preso la decisione di diventare marito e moglie, ma questo è solo un piccolo dettaglio, posto che nel cuore di Francesca Del Taglia sembra esistere il desiderio di indossare l’abito bianco, curiosità che non ha mai tenuto nascosto.