“Non ci posso credere”. Isola dei Famosi, sorpresa amarissima per Estefania: “E ora sono ca… tuoi”

Più passano i giorni all’Isola dei Famosi, più aumentano le tensioni tra i naufraghi. La fame e la stanchezza si fanno sentire dopo un mese si permanenza in Honduras e di conseguenza le incomprensioni vengono ingigantite. Se a questo si aggiungono le antipatie personali il mix è completo. È quello che sta succedendo su Playa Sgamada tra Estefania Bernal e Licia Nunez che si sono ritrovate e stanno dando prova di tutto l’astio che provano l’una per l’altra. Non appena si sono riviste sono emerse le vecchie ruggini tra le due.

Estefania Bernal ha perso al televoto ed è dovuta sbarcare a Playa Sgamada, dove ad attenderla c’era Licia Nunez, più agguerrita che mai. Che le due non provino particolare simpatia l’una per l’altra non è certo un mistero, ma sono bastate poche parole ad accendere uno scontro tra le due naufraghe. A nulla sono valsi i tentativi di ricucire un rapporto già di per sé traballante: l’attrice ha subito rinfacciato alla modella di essere stata etichettata come “falsa”. E l’argentina ha prontamente replicato, sottolineando di averla apostrofata come bugiarda.





Estefania Bernal e Licia Nunez, alta tensione all’Isola dei Famosi

“Perché sei ancora qui?”, ha chiesto appena arrivata Estefania Bernal a Licia Nunez, presa dallo sconforto. “Già sono scioccata perché è arrivata la ex fidanzata di Roger sull’isola. Adesso mi ritrovo te… Appena sono arrivata è iniziata subito una discussione perché la pensi in un modo e io in un altro”. Per la modella argentina è stato un brutto colpo dal momento che davanti a sé ha trovato un muro: “Sono qui da sola e mo’ sono c…i tuoi – ha risposto Licia Nunez senza darle possibilità di replica -. Porca miseria, all’inizio senza conoscermi mi hai dato subito della falsa. Non credo che ci chiariremo mai, sei testarda e cocciuta: una giocatrice”.

“Il mio livello di sopportazione non è molto alto, vedremo come si comporterà la signorina”, ha aggiunto Licia Nunez. Per Estefania Bernal è un momento difficile all’Isola dei Famosi. Dopo essere arrivata in Honduras è scoppiata la passione con il modello brasiliano Roger Balduino (e tanto di ironica proposta di matrimonio). A rompere l’idillio ci ha pensato Beatriz Marino, l’ex di Roger che sostiene che loro non si siano mai lasciati.

I due ex fidanzati hanno avuto un acceso confronto, da cui è emerso che il bel modello brasiliano non può dirsi innamorato di Estefania Bernal e di non essere proprio indifferente al fascino di Beatriz Marino. “Innamorato innamorato no, però mi piace, ho ancora sentimento per te. Sei la fidanzata che ho amato più di tutti, ma non voglio più stare insieme”.

