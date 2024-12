Immensa tristezza per il mondo del cinema e della televisione, in lutto per la perdita di una grande attrice. La sua morte è arrivata in maniera improvvisa, infatti da pochissimo tempo aveva saputo di avere un cancro ai polmoni ed è deceduta a causa di complicazioni che nessuno si aspettava. Indimenticabili le sue recitazioni in film e sitcom che hanno fatto la storia.

Cinema e televisione sono in lutto per l’addio di questa attrice, avvenuto a poco dalla fine del 2024. La morte dell’attrice si è registrata domenica 29 dicembre. Fino a pochi giorni fa, parliamo del 4 dicembre, era stata vista in pubblico, infatti aveva presenziato alla prima della serie dark comedy No Good Deed a Hollywood.

Cinema e televisione in lutto per la morte improvvisa dell’attrice

Era pronta a lavorare anche alla commedia Mid-Century Modern, ma se n’è andata per sempre. Il cinema e la televisione sono in lutto per questa perdita dolorosa. Il suo staff l’ha ricordata così: “Lavorare con lei è stato uno dei momenti più belli della nostra carriera. Era una magnifica attrice, cantante, musicista e un missile in cerca di calore con una battuta. Ma soprattutto era un’anima bellissima. Profonda, gioiosa, generosa e amorevole. Rendeva le nostre giornate migliori. L’intero staff e la troupe sentiranno la sua mancanza oltre ogni misura. Siamo migliori per averla conosciuta”.

A morire è stata Linda Lavin, protagonista nella sitcom americana Alice che è andata in onda su CBS dal 1976 al 1985. Lei era anche una cantante. Grazie ad Alice aveva conquistato due Golden Globe nel 1979 e nel 1980 e aveva avuto anche una nomination l’anno successivo. Anche in Italia era molto popolare, visto che questa sitcom era particolarmente amata.

Lavin era famosa anche per altre recitazioni in tv con I Soprano, Law and Order – Criminal Intent, The Good Wife, The O.C., Bones e Mom. Ma ha recitato anche in film cinematografici come Voglio tornare a casa! e Nudi e felici. Si era sposata tre volte.