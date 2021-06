“Niente da fare”. Enrico Papi, la brutta notizia. Il nome del collega che prende il suo posto

Momento non facile per Enrico Papi, infatti le voci sul conduttore televisivo sono tutt’altro che positive. Dopo essersi riscattato in questi anni, in seguito a vicende non bellissime che lo avevano relegato ai margini del piccolo schermo, starebbe per materializzarsi nuovamente una delusione. Il presentatore sembrava aver trovato la sua dimensione giusta, invece pare che il suo futuro non sarà straordinario. Ovviamente sempre se queste indiscrezioni dovessero trovare delle conferme definitive e ufficiali.

Anche se altri rumor sono di senso opposto e ipotizzano un domani grandioso per lui. Sta di fatto che il sito ‘TvBlog’ ha anticipato questa notizia non eccezionale, che ha deluso anche il suo pubblico. Ormai la sua presenza era una garanzia di successo e quindi non si sa adesso come potranno reagire i telespettatori di fronte a questa scelta inaspettata. In attesa di capire quando potrebbero giungere alcune dichiarazioni del conduttore, ecco cosa è uscito fuori in queste ore decisamente intense.

Secondo quanto è stato riferito dal sito ‘TvBlog’, Enrico Papi non sarà più al timone della trasmissione, in onda su Tv8, ‘Guess My Age – Indovina l’età’. Ormai il suo volto era una certezza assoluta, ma nella prossima stagione televisiva non dovrebbe più esserci lui alla guida della stessa. Ed è già circolato il nome dell’ipotetico successore, che inizierebbe un’avventura diversa e comunque ricca di incognite. E dietro questa scelta ci sarebbe un cambiamento importante nella carriera di Enrico Papi.





Enrico Papi dovrebbe proprio lasciare Tv8 per fare ritorno nella sua amata Mediaset, che ha lasciato con dolore diversi anni fa. A lui potrebbe essere affidata la conduzione di ‘Scherzi a parte’. E chi prenderà il suo posto a ‘Guess My Age’? Sempre secondo il sito di gossip e televisione, il collega Max Giusti potrebbe sostituirlo. Ovviamente per quest’ultimo si tratterebbe di un’importante esperienza professionale, che dovrebbe avere inizio ufficialmente il prossimo mese di settembre.

Qualche giorno fa Enrico Papi ha dichiarato sul bullismo di cui è stato vittima: “I colleghi potenti, quando possono, non rinunciano mai alle scorrettezze. Ma le dirò: non porto rancore. Tornassi indietro mi batterei fino all’ultimo per non assecondare le dimissioni”. Papi vede nella scelta di chi fa i palinsesti due pesi e due misure: “Anche se vanno male alcuni continuano a lavorare”.