“Non si può fare altro”. Enrico Papi, batosta improvvisa: pubblico senza parole

Per Enrico Papi non si preannunciano periodi d’oro. Purtroppo le ultime indiscrezioni circolate in queste ore e che hanno coinvolto Mediaset non sono affatto rassicuranti. Il conduttore televisivo sembrava essere in totale ripresa, dopo un periodo non esaltante dal punto di vista lavorativo. Ma il momento positivo pare che rischia di fermarsi qui, se dovessero essere confermati i rumor. Non c’è la certezza definitiva, ma il ‘Biscione’ potrebbe prendere una decisione inaspettata fino a poco tempo fa.

Ad esempio, la trasmissione Mediaset di Enrico Papi Bog Show il 15 aprile scorso aveva subito una pesante battuta d’arresto. Non era riuscita ad andare oltre il 12,12% di share ed Enrico Papi aveva dovuto accontentarsi di 1 milione e 783mila telespettatori. Invece era andata decisamente meglio a Rai1, che aveva mandato in onda il Rito della Via Crucis con Papa Francesco. Davanti al piccolo schermo si erano piazzate 4 milioni e 307mila persone con uno share pari al 20,42%. Bene anche sempre su Rai1 ‘Lo Speciale Porta a Porta – La Via Crucis dell’Ucraina.





Enrico Papi, a rischio il nuovo programma Mediaset

Il programma Big Show di Enrico Papi ha collezionato complessivamente dei risultati sicuramente sotto le aspettative, infatti Mediaset si sarebbe aspettato ben altro. Quindi, sarebbe fortemente a rischio la nuova edizione dello stesso. Ma non è tutto perché nei mesi scorsi si vociferava di qualcosa di davvero importante per il presentatore televisivo. Però, alla luce di questi dati non entusiasmanti, Dagospia ha scritto che starebbero per essere presi dei provvedimenti dolorosi per lui.

Enrico Papi avrebbe dovuto presentare una trasmissione preserale su Canale 5. Ma ora il giornalista Giuseppe Candela di Dagospia ha pubblicato: “Gira voce che il sonoro flop di Big Show abbia un po’ frenato i sogni di gloria di Enrico Papi a Mediaset. Il tanto agognato quiz non approderà nel preserale”. Sarebbe confermato solamente Scherzi a parte, ma dovrebbe rinunciare a questa importante prospettiva. Una grossa delusione per lui, che sperava ovviamente di fare anche altro.

Enrico Papi è ritornato a Mediaset nel 2021, precisamente nella stagione estiva, dopo un’assenza di ben 4 anni. Ha presentato dal 12 settembre scorso Scherzi a parte e dallo scorso mese di aprile ha presentato Big Show con Scintilla, Cristina D’Avena e Zeudi Di Palma. Ora non resta che capire cosa potrà succedere prossimamente. Si attendono anche eventuali sue considerazioni.

“Il dolore più grande”. Gabriele, morto a 13 anni. La sorpresa di Enrico Papi a papà Paolo è da brividi