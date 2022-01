Tanta preoccupazione da parte di molti italiani per la sparizione improvvisa dalla televisione del conduttore e giornalista Enrico Mentana. Come già sapete, lui è il direttore del telegiornale di La7 e ogni sera è protagonista con l’edizione che va in onda alle ore 20. Ma da alcuni giorni a questa parte non si avevano più notizie di lui. Il suo posto alla guida del tg era stato preso dalla collega Alessandra Sardoni, ma adesso il diretto interessato ha rotto il silenzio e ha spiegato cosa è successo.

Alcuni mesi fa era uscita fuori una notizia negativa, poi risolta in breve tempo, riguardante proprio Enrico Mentana e l’Ordine dei Giornalisti. Era arrivata la sospensione da parte dell’Ordine dei giornalisti del Lazio con decorrenza dallo scorso 27 settembre. L’annuncio era presente sul sito ufficiale dello stesso ordine. Insieme al conduttore di La7 anche il direttore del Tg5, Clemente Mimun, Michele Cucuzza, Giancarlo Leone, Giancarlo Santalmassi, Tito Stagno e Vincenzo Mollica. La ragione? Mancata comunicazione Pec.

Si era vociferato nei giorni scorsi, soprattutto tramite il sito ‘Dagospia’, che Enrico Mentana fosse stato contagiato dal coronavirus. Cosa che non era stata confermata in maniera ufficiale. Ma adesso tutto è cambiato e il giornalista ha finalmente fatto chiarezza sulla sua prolungata assenza. Ed effettivamente è stato colpito dal Covid, ma ha spiegato nei dettagli le ragioni che lo hanno indotto a restare in silenzio almeno fino a questo momento. Immediate le reazioni da parte dei suoi follower.





Questo il messaggio social di Enrico Mentana, nel quale ha anche comunicato una bellissima notizia: “Oggi torno al tg, dopo dieci giorni. Dopo averne parlato per due anni, anche io come milioni di altri italiani ho incontrato il Covid. Ne parlo solo a isolamento finito perché una malattia è sempre un fatto privato, ma soprattutto per rispetto a tutti quelli per i quali è stata un’esperienza più dolorosa. Ho presente la fortuna di averlo contratto solo ora, in questa forma meno pericolosa, e con lo scudo di tre dosi di vaccino. Ci vediamo stasera”.

Tra i vip che stanno festeggiando il suo ritorno e la sconfitta quindi del coronavirus anche Simona Ventura: “Bentornato”. Altri follower hanno aggiunto: “La aspettiamo direttore”, “Ci sei mancato, buon ritorno”, “Non vediamo l’ora di rivederti stasera”. Quindi, Enrico Mentana tornerà nuovamente a condurre il telegiornale nella serata del 20 gennaio.