Elisabetta Gregoraci è inarrestabile e continua a rubare la scena nel mondo dello spettacolo e soprattutto della televisione. Prima c’è stata la sua presenza al ‘Grande Fratello Vip’, interrotta solamente dal suo abbandono causato dalla lontananza dal figlio, che le mancava tantissimo. Nelle scorse settimane è stata protagonista nuovamente con il programma musicale ‘Battiti Live’, condotto in maniera egregia dal collega e ormai amico Alan Palmieri, con il quale ha un feeling professionale assoluto.

Ma le buone notizie non sono finite qui per la showgirl. Infatti, è notizia di qualche ora fa che sarà uno dei volti più importanti di un’altra trasmissione decisamente molto importante. Ormai c’è l’ufficialità e la vedremo all’opera nei prossimi mesi. Un momento magico per l’ex moglie di Flavio Briatore, che non può davvero chiedere di più alla sua sfera lavorativa. Staremo a vedere come si comporterà in questa nuova veste, ma tutti sono convinti che se la caverà alla grande e sorprenderà dunque ancora.

Per quanto riguarda la vita privata, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno partecipato insieme a un evento, e senza loro figlio, Nathan Falco, di 11 anni. Un evento in particolare ha solleticato la curiosità. Qualcuno presente all’evento ha raccontato che Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non si fossero mai staccati e che abbiano fatto la loro entrata in scena mano nella mano. La conduttrice ha sempre negato che ci potesse essere la possibilità di recuperare il matrimonio, ma ora la speranza si è riaccesa.





Dunque, la grossa novità per Elisabetta Gregoraci è che sarà la nuova valletta del programma ‘Scherzi a parte’, che sarà presentato da Enrico Papi. Ci sono già state le registrazioni e si partirà ufficialmente su Canale 5 a partire dal 19 settembre. Insieme a lei ci saranno anche altre donne bellissime e bravissime: Antonella Fiordelisi, Carolina Stramare, Paola Di Benedetto e Antonella Elia. Si potranno vedere gli scherzi fatti a Orietta Berti, Paolo Del Debbio, Valeria Marini, Manuela Arcuri, Gianfranco Vissani e Andrea Roncato.

Per quanto riguarda il suo primo singolo, la Gregoraci ha così affermato: “Diciamo che mi sono ritrovata in un studio di registrazione di Roma senza neanche sapere proprio tutto del progetto. Ma ormai ci fidiamo l’uno dell’altro, tra di noi c’è un feeling artistico consolidato e indissolubile. Ci capiamo al volo, e poi abbiamo una cosa in comune: l’entusiasmo per le novità”.