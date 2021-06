“Ma è lui!”. Elisabetta Gregoraci, fuoriprogramma in diretta: ecco chi spunta dietro di lei

Elisabetta Gregoraci è pronta a partire con la nuova edizione di ‘Battiti live’, il festival di musica itinerante che quest’estate girerà per tutta la Puglia. Al fianco della showgirl, ed ex gieffina, ci sarà Alan Palmieri. Per Elisabetta Gregoraci non è stato un bel periodo. Solo nei giorni scorsi ha raccontato della disavventura di aver sorpreso un ladro in casa. A raccontate tutto era stata lei sulla sua pagina Instagram. Raccontava di essere andata a prendere il figlio Nathan Falco a scuola.



Al suo rientro si è ritrovata un ladro in casa. Fortunatamente, il ladro è stato preso dalla polizia e trasportato in carcere. Merito anche del figlio Nathan che ha avuto, invece, la prontezza di chiamare le forze dell’ordine. Ma a stupire è il racconto della showgirl che ribadisce di aver inseguito il ladro, mettendolo all’angolo. Una super conduttrice e anche una super donna. Ambita e desiderata. Dal punto di vista sentimentale Elisabetta Gregoraci è infatti al centro del gossip da molto tempo, sin da quando era nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’.



Dopo non aver ceduto alle tentazioni di Pierpaolo Pretelli, si erano sparse voci riguardanti un suo presunto flirt con una persona al di fuori del reality show. Poi una volta lasciata la trasmissione di Alfonso Signorini, le indiscrezioni sul suo conto non si sono assolutamente fermate. All’orizzonte non sembra esserci nessun relazione per Elisabetta Gregoraci che, nelle ore scorse, ha dato un annuncio via social che ha fatto molto contenti i suoi fan.







Nel corso di una diretta Instagram infatti Elisabetta Gregoraci ha inquadrato Tommaso Stanzani, l’ex ballerino di Amici 20 farà parte del corpo di ballo. Tommaso Stanzani, che sembra molto vicino a Tommaso Zorzi, ha dimostrato di avere un grande talento e quale occasione migliore che uno spettacolo dal vivo, al ritmo di musica e trasmesso in tv, per dare ancora più forza al suo talento. Insomma, ci sarà da divertirsi.



Per l’edizioni 2021, tanti gli ospiti che saliranno sul palco con Elisabetta Gregoraci. Non mancheranno grandi protagonisti della musica italiana, ma non mancheranno anche volti noti di quella internazionale: balleremo sulle hit di Bob Sinclair, Alice Merton, Alvaro Soler e canteremo con i Boombadash, Carl Brave, Emma Marrone e Loredana Bertè, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Coma Cose, Aiello, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.