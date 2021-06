“Non potevo fare altrimenti…”. Elisabetta Canalis, perché è tornata per sempre in Italia

In un nostro precedente articolo, scritto nelle scorse ore, vi abbiamo raccontato di un episodio molto bello. Emma Marrone ha infatti potuto riabbracciare dopo oltre due anni di lontananza l’amica Elisabetta Canalis, che è dunque tornata in Italia dopo un lungo periodo di assenza causato dalla pandemia da coronavirus. E adesso proprio sulla showgirl sono uscite fuori delle notizie molto importanti. Questo suo ritorno non è stato proprio casuale, infatti il suo futuro le riserverà davvero una bella sorpresa.

Si era dunque pensato ad una sua comparsata nella nostra Penisola per incontrare nuovamente amici e parenti, con i quali non si vedeva appunto da troppo tempo. Invece pare proprio che abbia avuto un’offerta irrinunciabile e la sua permanenza nel territorio italiano non sarebbe temporanea. I fan della donna stanno fremendo perché se queste voci dovessero essere confermate, lei resterebbe qui per un bel po’ e in tanti potrebbero quindi godersi nuovamente le sue performance lavorative.

Nei confronti di Elisabetta Canalis, stando a quanto riportato da ‘Novella 2000’, sarebbe stata fatta una proposta interessantissima a livello professionale. In particolare, potremmo vederla ben presto in veste di conduttrice di un’interessante trasmissione. Questo suo arrivo in Italia coinciderebbe con questa motivazione, quindi non è da escludere che già nelle prossime ore la diretta interessata possa uscire allo scoperto per fornire maggiori delucidazioni su questi rumor sempre più insistenti.





Ecco cosa è stato scritto su ‘Novella 2000’ a proposito di Elisabetta Canalis: “La showgirl torna in pianta stabile in Italia: Tv8 le ha affidato la conduzione di Vite da Copertina, programma di punta”. Dunque, il programma in onda sul canale 8 potrebbe essere presentato da lei. In questi anni si sono succeduti numerosi conduttori e Tv8 spera adesso che con lei possa essere trovata la tanto sospirata continuità. Non resta che attendere ulteriori sviluppi che ci saranno a stretto giro di posta.

Alcune ore fa Emma Marrone ha postato alcune storie sul suo profilo Instagram insieme alla showgirl Elisabetta Canalis. E l’artista ha commentato: “Quanto mi sei mancata”. Si sono incontrate a Milano e sono apparse molto felici. Infatti, tra una risata e l’altra e un divertimento assoluto, hanno potuto festeggiare alla grande questa nuova reunion. Insieme a loro anche il parrucchiere della Canalis.