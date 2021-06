“È sparita”. Elisa Isoardi, brutta botta. Nei corridoi circola la brutta voce: “È saltato tutto”

Le scorse settimane per Elisa Isoardi stavano promettendo più che bene, infatti su di lei erano uscite voci molto importanti e interessanti, che la davano vicinissima ad una vera e propria svolta professionale. Ma ora sta succedendo qualcosa di inaspettato e di incomprensibile e l’ex naufraga sicuramente non starà vivendo bei momenti. Le voci si stanno facendo sempre più forti e il suo futuro sembra che non sia più roseo come prima. Ma andiamo a capire meglio cosa sta succedendo intorno a lei.

Qualche giorno fa comunque ha dato una buona notizia. “Buongiorno ragazzi. Vi saluto adesso perchè mi stavo preparando. Oggi tocca a me. Un appuntamento importante. Vado a fare il vaccino prima dose pfizer”. Insomma, l’appuntamento contro Covid 19 è arrivato anche per lei. A chi l’ha attaccata Elisa Isoardi ha risposto per le rime. “E’ una cosa bella perché se siamo tutti vaccinati possiamo viaggiare”. E poi era apparsa soddisfatta per l’eliminazione dell’uso obbligatorio della mascherina all’aperto.

Dopo aver preso parte all’ultima edizione de ‘L’Isola dei Famosi’, conclusasi purtroppo a causa di un infortunio all’occhio, sembrava che il suo domani fosse caratterizzato solo da gioie ed erano uscite fuori indiscrezioni su un suo futuro in Rai o a Mediaset. Invece concretamente non c’è nulla che è in procinto di essere dato tra le mani di Elisa Isoardi. Non ha ricevuto alcuna proposta per condurre una sua trasmissione e in particolare la notizia più beffarda è arrivata dalla televisione pubblica.





Per quanto riguarda la Rai, ha deciso di lanciare il programma ‘Check up’, che tornerà dunque in onda. Ed era stata fatta una promessa proprio ad Elisa Isoardi, che però non è stata mantenuta. Al suo posto dovrebbero esserci Elena Santarelli oppure Luana Ravegnini. Il sito ‘TvBlog’ ha infatti detto: “Lei è completamente sparita dai radar”. Poi si era vociferato con forza dell’ipotesi che potesse sbarcare a Canale 5 per occupare un po’ di spazio della domenica pomeriggio per via dell’ipotetico ridimensionamento di Carmelita.

Un po’ di tempo fa Elisa Isoardi ha postato un’immagine di lei sorridente e si può notare sull’anulare sinistro uno spettacolare anello. E dunque tutti si sono chiesti se stia quindi nascondendo qualche segreto importante. Nella didascalia ha semplicemente scritto: “Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole, batteva su di me…. Buon inizio settimana a tutti”. E tutti si sono chiesti se sia dunque fidanzata.