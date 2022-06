Elisa Isoardi, la notizia più bella dopo il periodo no: ora c’è la conferma

Elisa Isoardi condurrà un nuovo programma su Rai2. Le ultime notizie sulla conduttrice amatissima dal pubblico erano tutt’altro che positive. Da diverso tempo si vociferava di un imminente ritorno in tv dell’ex modella, ma il tempo passava e di lei non c’era traccia. E lei si era lamentata così di questo lungo periodo di stop: “Dopo 18 anni di carriera, quando la ‘macchina’ si ferma è come se si fermasse tutto. Il telefono inizia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché”.

Adesso, invece, la situazione è cambiata e in meglio per lei. Oggi, martedì 28 giugno, la Rai ha presentato il nuovo palinsesto e per Elisa Isoardi ci sono importanti novità. Anche per Paolo Conticini quella in arrivo sarà una stagione importante. L’attore, infatti, sarà al timone di un nuovo game show che andrà in onda dal 10 ottobre al 18 novembre. Il titolo del programma sarà “Una scatola al giorno” e protagonista sarà proprio una grossa scatola al centro dello studio.





Elisa Isoardi condurrà “Vorrei dirti che” la domenica pomeriggio

Elisa Isoardi, è ufficiale: condurrà il programma “Vorrei dirti che”. Il primo appuntamento con la nuova trasmissione è per domenica 11 settembre alle ore 11 su Rai2. Per Elisa si prospetta una concorrenza super agguerrita con Domenica In da un lato e Amici dall’altro. In ogni caso il portale di Davide Maggio ha svelato alcuni interessanti dettagli su questa nuova avventura di Elisa Isoardi.

In “Vorrei dirti che” Elisa Isoardi girerà per l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare. E sicuramente anche la conduttrice sarà emozionata visto che ormai manca da un po’ dalla televisione. Dopo La Prova del Cuoco Elisa aveva partecipato infatti a programmi come Ballando con le stelle e l’Isola dei Famosi. Ma in tanti attendevano di poterla vedere di nuovo alla conduzione di un programma. A settembre saranno accontentati.

Sembrano davvero lontani i tempi in cui Elisa era amareggiata: “Per una abituata a viaggiare a velocità costante, che trae energia, vita e stimoli da un lavoro come il mio, che avvolge e fa parte di te 24 ore su 24, una pausa forzata è dura”. E ancora: “Mi sono sentita fragile. Mi sono domandata più volte: ‘Perché sono ferma?’. Poi hi capito una cosa. L’amore di chi mi saluta per strada, di chi mi manda messaggi è un motore incredibile. Ho capito che ti possono togliere un programma, ma non l’affetto del pubblico”.

