“Torna in Rai”. Elisa Isoardi, esilio finito: la conduttrice di nuovo in tv dopo 2 anni

Con il passare dei giorni si fanno sempre più nitidi i contorni dei programmi della prossima stagione estiva. Anche se l’estate sembra lontana perché mancano ancora dei mesi, per le tv che devono approntare i palinsesti si è in pieno fermento per proporre al pubblico programmi leggeri che possano tenere compagnia nelle giornate estive quando un po’ tutto si ferma e c’è una maggiore voglia di libertà per ricaricare le pile in vista della stagione successiva.

Anche la tv viaggia su questa linea d’onda e già pensa ai programmi che verranno. Il portale Tv Blog ha svelato nei giorni scorsi che sarà Carolina Rey ad affiancare Fabio Gallo alla conduzione del programma che, di fatto, prenderà il posto di Uno Weekend, andato in onda la scorsa estate. In questo modo appare evidente la scelta effettuata dalla Rai e cioè quella valorizzare una giovane risorsa già di casa per il pubblico della rete ammiraglia, come Fabio Gallo che aveva esordito alcuni anni fa a Unomattina nella postazione web e alla conduzione meteo.

Nelle ultime ore sempre Tv Blog fa sapere che in ballo per la trasmissione del weekend estivo, il cui titolo ancora non si conosce, ci “sarebbe anche Elisa Isoardi. Per la conduttrice si tratterebbe di un sorprendente ritorno in Rai dopo la parentesi a Mediaset da naufraga nell’edizione dello scorso anno dell’Isola dei famosi (su Canale 5) e dopo varie ospitate (in particolare a Domenica In di Mara Venier)”.





“A Viale Mazzini in queste ore si starebbe valutando se optare per una conduzione a due (Isoardi+Poletti con Rey e Gallo in ruoli più defilati) – scrive TV Blog – oppure se sia più opportuno modulare il cast in maniera differente. Nelle prossime ore arriveranno le decisioni definitive, che saranno poi messe nero su bianco in sede di scrittura e di presentazione del palinsesto estivo, anche quest’anno ricco di novità e di esperimenti”.

Le ultime esperienze di Elisa Isoardi all’interno della tv pubblica vanno fatte risalire a La Prova del cuoco che conduceva e alla partecipazione a Ballando con le stelle in coppia con il ballerino Raimondo Todaro. Una bella esperienza per lei, vissuta da protagonista, con qualche infortunio che ne ha penalizzato il rendimento Da quel momento poca tv per Elisa Isoardi se si esclude la partecipazione come naufraga all’Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi.