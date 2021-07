“Manca solo la firma”. Bocciata da Mediaset Elisa Isoardi è pronta a iniziare. La notizia corre veloce

Elisa Isoardi è stata una grande protagonista de ‘L’Isola dei Famosi’, perlomeno in quel poco tempo in cui si è potuta far ammirare prima dell’infortunio all’occhio che le è costata il ritiro dal reality show condotto da Ilary Blasi. Nelle ultime settimane sono giunte nei suoi confronti notizie tutt’altro che positive a livello professionale, con Mediaset che non l’ha scelta nel palinsesto della prossima stagione autunnale, nonostante si fosse vociferato con insistenza di questa allettante possibilità per lei in tv.

Pier Silvio Berlusconi era stato abbastanza chiaro in merito: “Con la Isoardi nessun progetto specifico, nessuna preclusione ma ad oggi non c’è nessuna volontà particolare di utilizzarla. Ci sono già tantissimi volti”. Non aveva chiuso definitivamente la porta in faccia alla conduttrice, ma nello stesso tempo aveva fatto capire che per ora non c’è intenzione di puntare sulla donna. Il palinsesto è ormai definito, quindi sarà davvero dura vederla all’opera nei prossimi mesi. Ma ecco arrivare una grossa novità.

Il settimanale ‘Nuovo’ ha riferito una notizia molto interessante su Elisa Isoardi. Nonostante il ‘Biscione’ le abbia dato una delusione totale, potremmo vederla molto presto nel piccolo schermo ma ovviamente in un’altra emittente televisiva. La voce sta correndo veloce e sta trovando sempre più concretezza, quindi adesso non resta che capire se la diretta interessata vorrà confermare o meno queste indiscrezioni. Andiamo a vedere insieme dove potremmo ammirare l’ex di Matteo Salvini nel prossimo futuro.





Stando a quanto riportato da ‘Nuovo’, nel domani di Elisa Isoardi potrebbe esserci l’approdo nel gruppo Discovery e più precisamente su Real Time. A quanto pare le sarebbe stata offerta una trasmissione inerente la cucina. Quindi, dopo ‘La Prova del Cuoco’ tornerebbe con un format simile. E intanto spera che ci sia una notizia positiva anche a livello amoroso: “Vorrei poter condividere la felicità con qualcuno, però trovare la persona che sia giusta è alquanto difficile”. Ma tutto è possibile per lei.

Alcune settimane fa comunque Elisa Isoardi ha dato una buona notizia. “Buongiorno ragazzi. Vi saluto adesso perchè mi stavo preparando. Oggi tocca a me. Un appuntamento importante. Vado a fare il vaccino prima dose pfizer”. Insomma, l’appuntamento contro Covid 19 è arrivato anche per lei. A chi l’ha attaccata Elisa Isoardi ha risposto per le rime. “E’ una cosa bella perché se siamo tutti vaccinati possiamo viaggiare”.