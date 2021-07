“Perché è stata esclusa”. Elisa Isoardi, per lei niente Mediaset. Ora è Pier Silvio Berlusconi a rompere il silenzio

Tempo di cambiamenti e di scelte anche dolorose per Mediaset, che ha presentato nella giornata del primo luglio i palinsesti della prossima stagione televisiva. Sono state diverse le novità, infatti a Barbara D’Urso è stato tolto il programma ‘Domenica Live’ per lasciar spazio ad Anna Tatangelo e al raddoppio di ‘Verissimo’. Alessia Marcuzzi non è stata confermata e ha lasciato il ‘Biscione’ dopo 25 anni, mentre cambiano anche i conduttori de ‘Le Iene’, che saranno ufficializzati nelle prossime settimane.

Ma c’è un altro nome che è stato sempre presente nelle discussioni di queste ultime settimane, ovvero quello di Elisa Isoardi. Prima si era vociferato di una sua conduzione alla Rai, poi che l’emittente di Pier Silvio Berlusconi volesse puntare su di lei. Invece è rimasta praticamente con il cerino in mano e non ci sono novità al momento per il suo futuro lavorativo. E proprio Pier Silvio, a precisa domanda, ha voluto fare definitiva chiarezza sull’ex fidanzata di Matteo Salvini, spiegando cosa è successo.

Già nei giorni scorsi erano girate voci negative su Elisa Isoardi. Dopo aver preso parte all’ultima edizione de ‘L’Isola dei Famosi’, conclusasi purtroppo a causa di un infortunio all’occhio, sembrava che il suo domani fosse caratterizzato solo da gioie ed erano uscite fuori indiscrezioni su un suo futuro in Rai o a Mediaset. Invece concretamente non c’è nulla che è in procinto di essere dato tra le sue mani. Non ha ricevuto alcuna proposta per condurre una sua trasmissione. E ora Pier Silvio Berlusconi ha rotto il silenzio.





Parlando dunque di Elisa Isoardi, Pier Silvio Berlusconi è stato abbastanza chiaro in merito: “Con la Isoardi nessun progetto specifico, nessuna preclusione ma ad oggi non c’è nessuna volontà particolare di utilizzarla. Ci sono già tantissimi volti”. Non ha chiuso definitivamente la porta in faccia alla conduttrice, ma nello stesso tempo ha fatto capire che per ora non c’è intenzione di puntare sulla donna. Il palinsesto è ormai definito, quindi sarà davvero dura vederla all’opera nei prossimi mesi.

Per quanto concerne invece Alessia Marcuzzi, secondo ‘Dagospia’ Mediaset le avrebbe offerto ‘Scherzi a Parte’ da presentare insieme ad Enrico Papi. Ma anni fa ha avuto dei litigi con lui e ha deciso di non condividere questa esperienza professionale. Avrebbe più che altro voluto condurre ‘Temptation Island’, ma non è stato possibile perché è stata ridotta ad una edizione, affidata a Filippo Bisciglia.