“Voglio solo questo”. Elisa Isoardi, lacrime a Domenica In: la confessione davanti a Mara Venier

Ospite in studio a Domenica In, Elisa Isoardi si confessa davanti alle telecamere di Mara Venier. Una puntata, quella di ieri 21 novembre, condizionata dall’infortunio della conduttrice che aveva costretto il programma a chiudere con un quarto d’ora di anticipo e delle parole di Gina Lollobrigida. “Lasciatemi morire in pace, non merito di essere umiliata ogni volta. Non ho fatto niente di male, eppure sono accaniti contro di me e non mi lasciano in pace”.



L’attrice 94enne lo ha detto in riferimento alla vicenda giudiziaria che la vede coinvolta con membri della sua famiglia. “Alla mia età dovrei avere un po’ di pace ma non ce l’ho ancora, è veramente una cosa indegna che si occupino così tanto di me in questo modo”. Aveva aggiunto l’attrice. Un grido dolore che aveva fatto calare un silenzio in studio. Silenzio che è continuato quando la parola è passata alla bellissima Elisa Isoardi.



L’ex compagna di Matteo Salvini è scoppiata in lacrime raccontando il suo doloro esilio dalla televisione. “Sono un po’ ferma ma ho fatto un sacco di cose ho fatto ciò che non riuscivo a fare quando facevo televisione. Dato che ho avuto questa pausa forzata ho fatto il giro d’Italia, sono andata dalla mia mamma, in montagna a camminare”. Ignoti i motivi dell’ostracismo che l’ha colpita.







Eppure Elisa Isoardi non punta il dito della Rai. “Io dico grazie per tutto quelli che mi ha dato la Rai, per tutto l’affetto che sento in strada, non l’ho mai detto. Ora da grande lavoratrice, mi piacerebbe tanto poter tornare a lavorare”. Un appello rilanciato anche sui social dove la presentatrice è popolarissima e sono migliaia i follower che la seguono.





Nel corso dell’intervista Mara Venier ha fatto delle domande anche sul rapporto che Elisa Isoardi ha avuto con Matteo Salvini. “Eravamo due persone che si amavano. Lo ricordo sempre con affetto e con sorriso. Rifarei tutte le scelte d’amore che ho fatto. Ho amato e ho sofferto tanto, ma sono stata anche amata”. Poi Elisa Isoardi confessa: “Se ho nostalgia di lui? Ho nostalgia di quei tempi, sì. Ho nostalgia dell’amore. Io ricordo solo le cose belle e quando si parla di lui ancora mi brillano gli occhi”.