Un brutto episodio ha coinvolto Elisa Isoardi durante un viaggio di lavoro in Toscana. La conduttrice di Linea Verde, impegnata nelle riprese del programma a Livorno, è stata vittima di un furto. A raccontare quanto accaduto è stata lei stessa, attraverso i social, cercando di mantenere la calma e affrontare con ironia una situazione tutt’altro che piacevole.

Il furto è avvenuto mentre la Isoardi si trovava all’interno dell’Accademia Navale di Livorno per registrare una puntata della trasmissione. Ignoti, approfittando dell’assenza, hanno rotto il finestrino del van della produzione, parcheggiato nei pressi della Terrazza Mascagni, e portato via gli effetti personali. “Ci hanno rubato tutto. Hanno rotto il van, è stato spaccato il finestrino e mi hanno portato via la borsa”, ha spiegato la conduttrice in una serie di storie pubblicate su Instagram.

Elisa Isoardi, scatta la denuncia dopo i gravi fatti

Nel video condiviso sul profilo della collega Monica Cadorno, si vede Elisa Isoardi mentre mostra la denuncia presentata alla Questura di Livorno. Pur visibilmente scossa, la conduttrice cerca di sdrammatizzare, raccontando l’accaduto con un accenno di sorriso. “Mi hanno portato via il telefono, il portafoglio, le carte di credito”, ha aggiunto, evidenziando comunque il danno subito.

A essere coinvolta nella disavventura anche Monica Cadorno, conduttrice e autrice del programma. Anche lei ha commentato l’episodio con amarezza: “Diciamo che è stato un bel danno”. Le due, che stavano lavorando insieme per realizzare nuove puntate di Linea Verde, hanno voluto condividere l’accaduto non solo per raccontare quanto successo, ma anche per sensibilizzare sull’ondata di furti che spesso colpisce mezzi e troupe televisive durante gli spostamenti.

Nonostante l’accaduto, Elisa Isoardi ha scelto di affrontare tutto con uno spirito positivo: “Adesso torno a Roma, per fortuna c’è mio nipote che mi porta, erano le sue vacanze. C’è di peggio in giro, l’unica cosa che non bisogna fare in questi casi è perdere la pazienza, e io non l’ho persa”.