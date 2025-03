La puntata di oggi de La vita in Diretta si è aperta con il ricordo di Eleonora Giorgi. Un ricordo struggente durante il quale sono state raccontate gli ultimi pensieri dell’amata attrice. Tra gli intervenuti c’è stato anche Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000. “Nell’orrore ho trovato persino bello e confortante. Io non conoscevo bene Andrea e, oltretutto, è diverso in tante cose da Paolo”.

“Però è un uomo che ho poi conosciuto in questi giorni ed è bellissimo anche lui. Delle anime incredibili. E sono contento che Eleonora abbia potuto rendersene conto e poi il suo stupore nel vedere la bellezza di questi figli”.





Eleonora Giorgi, le ultime parole sono state per i figli

“Ieri sera ho mandato un ultimo messaggio e non l’ha letto… E da lì ho capito. Leggeva sempre i messaggi e poi rispondeva. In uno degli ultimi, mi ha detto che sonnecchiava e che la morfina la faceva dormire. Dicendomi che mi avrebbe risposto. Due ore dopo mi ha mandato un messaggio bello”, ha concluso il direttore di Novella 2000 in trasmissione da Alberto Matano.

Alberto Matano, molto commosso, ha detto: “Scusatemi, ma mi ha fatto impressione rivedere queste immagini di lei in studio qui. Mi fa impressione essere qui, parlare di Eleonora e noi che la dobbiamo salutare. Perché lei è stata al mio fianco quando ho cominciato questa avventura solitaria a La Vita in Diretta e quando abbiamo creato questo tavolo”.

“È stata sempre tra le prime persone a sedersi qui e voleva stare sempre vicina a me per le luci”. Momento molto toccante quanto l’inviata de La vita in Diretta ha spiegato che le ultime parole di Eleonora Giorgi sono state per i due figli e le nuore, con le quali aveva un rapporto stretto. Alberto Matano ha quindi mandato in onda l’intervista che l’attrice fece al Tg 1.