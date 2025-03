La folla si è radunata in Piazza del Popolo per rendere l’ultimo omaggio a Eleonora Giorgi, un’icona del cinema italiano. Un addio commovente, intriso di dolore e affetto per una donna che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tanti. Tra i presenti, i suoi familiari, gli amici più cari e numerosi fan, tutti uniti per salutare l’attrice con amore e riconoscenza.

>>“Cosa le ha fatto Amadeus”. Eleonora Giorgi, il triste retroscena dalla famosa della tv

Una delle assenze che più ha fatto discutere è stata quella di Andrea De Carlo, l’ultimo compagno di Eleonora Giorgi. Lo scrittore ha scelto di non partecipare ai funerali, una decisione che ha suscitato domande e dibattiti. Ospite in collegamento a La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo, ha spiegato le ragioni dietro questa scelta.





Eleonora Giorgi, l’ex fidanzato Andrea De Carlo non va ai funerali

“Ho seguito il mio istinto”, ha dichiarato De Carlo. “Pensavo ai suoi due figli, che sono stupendi. Io li ho conosciuti quando Andrea era un adolescente e Paolo ancora un bambino. Tra le cose più belle della sua vita ci sono proprio loro. Eleonora non amava i funerali”. Il collegamento con lo scrittore si è interrotto prematuramente, ma in studio era presente Nicoletta Ercole, storica amica di Eleonora, legata a lei sin dall’adolescenza.

Nicoletta Ercole ha condiviso con il pubblico il suo personale ricordo dell’attrice e ha espresso il suo pensiero sull’assenza di Andrea De Carlo: “Ho notato che Andrea non era presente. Cercavo di guardare con gli occhi di Eleonora. Io spero che lui abbia sentito i suoi figli, soprattutto Paolo, perché hanno vissuto insieme per tanto tempo. Quando Eleonora e Andrea hanno iniziato a convivere, Paolo era ancora molto piccolo. Sono sicura che lui abbia trovato un modo per essere vicino a loro”.

L’amica ha poi rivelato un toccante dettaglio sull’ultima conversazione avuta con Eleonora Giorgi: “L’ultima volta che l’ho sentita è stato il giovedì prima della sua morte. Era il mio compleanno, e sabato mi ha mandato un vocale dicendomi: ‘Nico mia, forse oggi è l’ultima volta che sentirai la mia voce perché questa terapia del dolore mi toglie le forze e non riesco nemmeno a scriverti un messaggio’. Mi ha chiesto di ringraziare Francesca, ovvero Ornella Muti, perché mi chiama tutti i giorni per sapere come sto. La loro era una bellissima amicizia”.

Eleonora Giorgi lascia un vuoto incolmabile, ma anche un’eredità di affetto, amicizie sincere e una carriera che ha segnato il cinema italiano. Il dolore per la sua perdita è evidente, ma il suo ricordo continuerà a vivere attraverso le sue opere e le persone che le hanno voluto bene. Il silenzio e la scelta di alcuni di non partecipare al funerale non cancellano l’amore e il rispetto per la donna che è stata, e per l’impronta indelebile che ha lasciato nel cuore di chi l’ha conosciuta e amata.