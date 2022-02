“Basta con i giochi!”. UeD, nuove segnalazioni sulla corteggiatrice Eleonora. Cosa è stato scoperto su di lei

Maria De Filippi sbotta a Uomini e Donne, si rivolge a Eleonora De Fazio e chiede nuove spiegazioni. Dopo quelle della settimana scorsa infatti sono arrivate nuove segnalazioni sulla corteggiatrice di Luca Salatino che hanno indispettito non poco la padrona di casa e non solo. Proprio Luca Salatino che nella scorsa puntata l’aveva difesa, “Vederla piangere non mi fa piacere, mi sono fatto prendere un po’ dal momento, dopo analizzi tutto quello che è successo e metti i tasselli” aveva detto, c’è andato giù duro.



Il motivo? Il tronista avrebbe notatoo alcune cose che non tornerebbero. In camerino le ha così chiesto un confronto, con tanto di cellulare da controllare spulciando sul quale ha notato che c’erano solo dei messaggi di dicembre e Whatsapp era vuoto. “E’ una cosa umiliante per me, se faccio questo è per levarmi i dubbi che adesso mi sono venuti perchè sei una ragazza che mi piace”, ha detto.



Neppure il tempo di finire che una nuova doccia gelata ha travolto il tronista. “È arrivata un’altra segnalazione…un’altra persona che vorrebbe parlare direttamente con Luca senza essere ascoltata. Può essere che prima di iniziare questo percorso avessi un fidanzato? E’ finita prima che tu venissi qua?”. Stavolta la corteggiatrice ha risposto.







“Cosa devo fare io? Io avevo questa frequentazione con questo ragazzo e poi è stato quello che è stato. Certo che è finita prima che io venissi qua! Ma perchè queste persone non vogliono venire qua? La faccia è la mia qua dentro io ce la sto mettendo”. A queto punto è intervenuta Maria De Filippi. “Non so più che fare, ogni giorno arriva qualcuno capito? Non è che la storia è terminata di recente?”.



Eleonora De Fazio non ha perso tempo e sulla spinosa questione di una frequentazione lontano dallo studio si è difesa di nuovo. “Io e lui non siamo mai stati insieme, la cosa è cessata dal 21 di dicembre quando io sono andata in quarantena, non c’è stato più niente tra me e lui”. E Luca? Per il tronista i dubbi sono sempre di più.