Momento molto difficile per Eleonora Daniele, colpita da un lutto nelle ultime ore. Nel corso della puntata del 30 gennaio di Storie Italiane, quando la trasmissione stava ormai volgendo al termine, la conduttrice televisiva non ha potuto fare a meno di salutare per l’ultima volta una persona a cui teneva particolarmente. La notizia della sua scomparsa è arrivata come un fulmine a ciel sereno e anche la diretta interessata è stata colta di sorpresa. E c’è tanto rammarico nelle sue parole per non avergli potuto dire addio.

Eleonora Daniele ha parlato così del lutto, durante la diretta del suo programma Rai: “Non mi sarei mai aspettata che potesse arrivare una notizia del genere. Era giovane e in piena forza, non sapevo nemmeno che avesse avuto questo intervento al cuore, almeno come abbiamo letto. Non c’era nulla che potesse fare presagire che andasse via così velocemente. Quando una persona così cara se ne va via in questa maniera e non puoi nemmeno salutarlo, nemmeno dirgli un ciao, insomma è davvero un grande trauma”.

Eleonora Daniele in lutto: “Non ho potuto nemmeno dirti ciao”

Poi Eleonora Daniele ha aggiunto a proposito del lutto, che ha colpito lei e tutta la Rai: “Per noi è davvero una grande perdita perché era veramente un grande giornalista, uno straordinario giornalista che ha reso possibile tanti servizi e trasmissioni della Rai, era uno di noi anzi è uno di noi. Non voglio pensarti al passato, voglio pensarti al presente e pensare che tu sei sempre qui con noi a darci altri consigli, come hai sempre fatto. Ti abbiamo sempre voluto tutti bene, ti vogliamo bene, ti vogliamo veramente bene”.

E ancora: “Lui è stato non solo un grande vicedirettore ma un amico, un consigliere”. Eleonora Daniele ha pianto la dipartita di Ludovico Di Meo, morto a 63 anni. Era stato direttore di Rai2 e vicedirettore di Rai1 e del Tg2. Lo si ricorda anche per essere stato protagonista di produzioni per il Festival di Sanremo nonché per Telethon e Porta a Porta. Indimenticabile anche il suo annuncio dell’attentato alle Torri Gemelle negli Stati Uniti, durante il Tg1, avvenuto l’11 settembre del 2001. Una perdita enorme per la rete pubblica italiana.

Eleonora Daniele aveva salutato Di Meo anche su Instagram: “La sua morte arriva come una profonda ferita nell’anima. L’ultima volta che ti ho visto in estate stavi bene ed eri sorridente. Credo che la vita sia un istante, non ci rendiamo conto che a volte possa sfuggire velocemente. Mi sconvolge e rattrista”.