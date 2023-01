Momento di grande emozione e allo stesso tempo di rabbia da parte di Eleonora Daniele, che a Storie Italiane ha sfiorato le lacrime. Si stava parlando di un fatto molto grave, che ha avuto come protagonista una donna, quando si è commossa ma anche arrabbiata per vicende che non riescono ancora a trovare una soluzione definitiva. Le sue parole sono state inequivocabili, un vero e proprio monito rivolto a tutti coloro che erano davanti alla televisione nella mattinata di martedì 24 gennaio.

Eleonora Daniele è solita inviare appelli a Storie Italiane e non è la prima volta che è travolta dalle lacrime. Proprio nella sua trasmissione era stati riferiti alcuni dettagli in più sulla morte di Gina Lollobrigida. L’inviato della trasmissione ha fatto riferimento ad alcuni blocchi renali e polmonari: “Aveva avuto diversi altri problemi, comunque, ultimamente, come la rottura del femore”, aveva precisato dunque il giornalista in diretta con lo studio televisivo di Eleonora Daniele. Ma veniamo al presente.

Leggi anche: “Violentata a 9 anni”. Storie italiane, l’ospite gela Eleonora Daniele: un dramma spaventoso





Eleonora Daniele, a Storie Italiane lacrime e furia

Nel corso dell’appuntamento in diretta con il programma Rai, Eleonora Daniele ha lanciato un messaggio davanti alle telecamere di Storie Italiane e sul suo volto sono quasi comparse le lacrime, a testimonianza del suo dolore. Ma anche la rabbia l’ha fatta da padrona. In particolare la conduttrice televisiva si stava soffermando sulla violenza di genere tra le mura di casa, infatti aveva parlato della giovane mamma di 25 anni, aggredita a colpi di coltello il 24 dicembre. La donna è parsa molto preoccupata e pentita di aver ritirato una denuncia 4 anni prima.

E dopo aver parlato anche di Maria Antonietta Rositani, che ha avuto bruciature sul 50% del suo corpo a causa del marito, Eleonora Daniele è stata sopraffatta dall’emozione ma è stata subito in grado di reagire e di arrabbiarsi: “Non bisogna mai sottovalutare le denunce di una donna, denunce psicologiche e denunce fisiche. Da anni è un nostro appello quotidiano, soprattutto non sottovalutare l’atteggiamento dell’uomo violento. Non lo potete cambiare e dovete solo salvarvi”, ha chiosato la presentatrice.

La speranza di Eleonora Daniele è che questi atti barbari possano interrompersi definitivamente il prima possibile. Ma il suo intento è comunque quello di parlarne sempre e di lottare duramente al fianco delle donne, affinché queste violenze non si ripetano mai più.