La conduttrice televisiva Eleonora Daniele è pronta per una nuova avventura con il suo ormai storico programma ‘Storie Italiane’, in onda sulla Rai a partire dal 13 settembre. Ha deciso di parlare al settimanale ‘DiPiù’, dove si è lasciata andare ad importanti confessioni e rivelazioni sul programma. E ha anche posto l’accento su una situazione che l’ha preoccupata moltissimo, infatti non ha assolutamente negato di essere stata seriamente preoccupata per una situazione che si era fatta ormai fin troppo pesante.

Recentemente si è invece soffermata sui tanti chili persi. Durante il parto Eleonora Daniele ha preso 22 kg e adesso, con estrema fierezza, ha dichiarato di averne persi 11, grazie alla dieta sana e a del costante sport. Insomma, il mix attività fisica e corretta alimentazione funziona eccome (ha dovuto limitare ogni traccia di dolci). Su ‘Storie Italiane’ ha invece detto qualche ora fa: “Non potrei mai smettere di fare questo programma, che considero infatti ormai una vera e propria missione da compiere”.

Poi Eleonora Daniele ha proseguito sempre sulla trasmissione: “Continueremo ovviamente a denunciare realtà difficili e affrontare temi delicati legati al mondo dell’infanzia, dell’adolescenza, della disabilità e della violenza domestica. Lo studio rimarrà lo stesso mentre nella squadra entrerà un nuovo inviato”. Ma le dichiarazioni più forti le ha fatte, quando ha toccato un argomento delicato, ovvero quello delle minacce. Che purtroppo sono arrivate sia nei suoi confronti che in quelli del suo team.





Parlando dunque di ciò che è avvenuto in passato, Eleonora Daniele ha svelato: “A volte, lo ammetto, ho paura. Mi è capitato di ricevere minacce quando mi sono occupata di casi di mafia. Ed è successo anche ai miei collaboratori e ho paura soprattutto per loro. L’aggressione in diretta dell’inviata Roberta Spinelli? Sicuramente è stato uno dei momenti più brutti della mia carriera”. Ma adesso è pronta a rimboccarsi le maniche e a condurre per la nona volta il suo apprezzato programma.

Un paio di mesi fa Eleonora Daniele ha pubblicato una foto in cui compare con la piccola Carlotta e l’amica Maria Grazia Cucinotta. Uno scatto che non avevamo mai visto da nessuna parte, una vera chicca! Molto emozionante è anche il messaggio che la conduttrice ha voluto dedicare all’amica per il suo 53esimo compleanno: “Sono rimasta colpita dalla tua straordinaria umanità, dolcezza, umiltà”.