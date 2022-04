Arrivata al timone del programma su Rai 1 Storie Italiane nel 2014, Eleonora Daniele è nota al pubblico della televisione anche per aver partecipato al Grande Fratello. Il reality show di Canale 5 ha permesso alla futura conduttrice Rai di farsi conoscere, ma è grazie alla sua bravura che nel 2004 ha debuttato a “Uno Mattina”, dove è rimasta fino al 2011.

Dal 2014 conduce Storie Italiane, programma televisivo spin-off di Uno mattina incentrato sul racconto di tendenze sociali, storie e problemi della gente comune, ma anche cronaca nera, con interviste in studio, servizi e interazione via web con i telespettatori. In questi giorni Eleonora Daniele ha ricordato Catherine Spaak, l’attrice scomparsa il giorno di Pasqua dopo una breve malattia. Raggiunta telefonicamente dalla conduttrice, la sorella Agnes ha raccontato gli ultimi mesi di vita della sorella.





Eleonora Daniele contro Orso Maria Guerrini a Storie Italiane

“Gli ultimi mesi sono stati i più dolorosi. Le sono stata vicina sia quando è iniziata la pandemia e poi dallo scorso luglio, quando è stata colpita da un ictus. Ha sofferto tanto, era paralizzata nel lato destro e non riusciva più nemmeno a parlare, è stato un calvario“.

Mercoledì 20 aprile, ospite del salotto di Eleonora Daniele, è stato Orso Maria Guerrini, ex fidanzato di Catherine Spaak. Nel raccontare il suo amore passato con la collega, l’attore ha parlato della sua attuale moglie: “Dopo l’amore con Catherine Spaak, ho conosciuto la mia attuale moglie, che è molto più giovane di me (Cristina Sebastianelli, ndr). L’ho sposata nel 2011, perché c’erano i venti della legge anti-badanti. C’erano scuole in Svizzera che insegnavano alle donne dell’Est a circuire gli uomini…”.

Una gaffe, quella di Orso Maria Guerrini, dalla quale Eleonora Daniele ha preso subito le distanze. “Non mi è piaciuta molto l’affermazione sulle donne dell’Est, anche per via del momento particolare che stiamo vivendo e che riguarda proprio l’Est Europa. Vorrei possibilmente anche allontanarmi da questa cosa che tu hai detto. Lo faccio come un inciso della mia professione, del mondo che vivo e che lotta in difesa del mondo delle donne”, ha commentato Eleonora Daniele, visibilmente infastidita dalle parole dell’attore.

“Ho molto sofferto per la fine del nostro amore” Orso Maria Guerrini racconta la sua storia con Catherine Spaak #storieitaliane @eleonoradaniele pic.twitter.com/w6BNY4gAx7 — Storie Italiane (@storie_italiane) April 20, 2022

Nel 2017 Paola Perego era finita nell’occhio del ciclone a causa della puntata del programma Parliamone sabato – poi chiuso – in cui si era disquisito delle donne dell’Est con domande dal dubbio gusto come “Le donne dell’Est sono rubamariti o mogli perfette?”, “Dall’Est: il principe azzurro è italiano”, “Sempre più italiani sposano le straniere”, “Italiani e donne dell’Est: è vero amore?”.

