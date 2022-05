“Ci dobbiamo fermare qui”. Eleonora Daniele interrompe Storie Italiane. L’avviso in diretta

Eleonora Daniele, una puntata decisamente insolita per Storie Italiane. Un appuntamento che per molti telespettatori italiani è diventato imperdibile e che di recente è andato incontro a una piccola modifica. Infatti la trasmissione condotta da Eleonora Daniele si è vista costretta a ridurre della metà i tempi. Il motivo è stato chiaro fin da subito. L’annuncio in diretta tv.

Una messa in onda diversa per Eleonora Daniele, che ha dovuto dare la precedenza alla diretta speciale del TG1, partita poco prima delle 11.00 dedicata alla presentazione dei candidati ai premi David di Donatello. Dopo aver affrontato il delicato caso di cronaca nera sulla morte di Liliana Resinovich, la conduttrice ha salutato il pubblico per dare la linea al telegiornale.





In diretta con Palazzo del Quirinale e alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lo speciale TG1 ha avuto una durata di circa un’ora e mezza, ovvero dalle 10.45 alle 12.15. E sempre a proposito della trasmissione condotta da Eleonora Daniele, è già in circolo qualche indiscrezione che riguarderebbe la pausa estiva.

Stando ad alcune indiscrezioni, Storie Italiane non andrà in onda per tutta l’estate, promettendo di non tradire le aspettative dei fan del programma che di certo non correranno il rischio di perdere la loro amata Eleonora Daniele, una conduttrice che fin da subito ha sempre trovato il modo di farsi apprezzare dal pubblico grazie alla sua spontanietà.

Nulla da temere per Eleonora Daniele che resterà alla guida del timone del programma. Qualche piccola modifica, invece, avverrà solo in merito a una leggera variazione di orari a partire dal mese di settembre. Ma per pensarci, c’è ancora molto tempo. Al momento meglio godersi le ultime puntate prima delle tanto meritate vacanze.

“Se ne va, si è capito”. Isola dei Famosi, la voce arriva dall’Italia: uno in meno in Honduras