Eleonora Daniele torna a parlare a Storie Italiane di Davide Ferrerio. Vi avevamo già parlato della triste vicenda del 20enne di Bologna che era finito in coma a seguito di un’aggressione avvenuta l’11 agosto 2022 a Crotone mentre il giovane si trovava in vacanza. Colui che pestò brutalmente Davide, Nicolò Passalacqua che lo aveva scambiato per un’altra persona, è stato condannato a 20 anni e 4 mesi di reclusione per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dei futili motivi.

Il fatto ha scosso molto l’opinione pubblica anche perché Davide Ferrerio fu scambiato per un 31enne che, con un falso account, stava corteggiando l’amica di 17 anni di Nicolò. Anche il Bologna Calcio e la curva rossoblù si erano mobilitati in segno di solidarietà verso il giovane. In più di un’occasione Eleonora Daniele si è occupata del caso e anche nella puntata di oggi, lunedì 24 aprile, a Storie Italiane si è parlato di questo caso di cronaca. Ed è emersa una novità agghiacciante.

“I familiari di Davide sono stati minacciati di morte”

Piuttosto scossa Eleonora Daniele ha informato i telespettatori che “Purtroppo venerdì sono accadute delle cose gravissime perché i familiari di Davide sono stati minacciati di morte“. Proprio nel giorno in cui è stata emessa la sentenza di condanna nei confronti dell’aggressore del 20enne, Nicolò Passalacqua, alcuni partenti di quest’ultimo hanno minacciato sia il fratello di Davide sia i suoi genitori.

È stato lo stesso Alessandro Ferrerio a spiegare cosa è successo all’esterno del tribunale di Crotone dove si è svolto il processo. Il fratello di Davide è stato accusato di aver fatto accendere i riflettori sulla vicenda, insomma di aver contribuito a creare troppo clamore sul caso: “Hanno detto che avrebbero fatto a me ciò che Passalacqua ha fatto a mio fratello“. A causa di queste minacce i familiari di Davide sono stati scortati fino all’aeroporto dove hanno preso l’aereo per Bologna.

“Venerdì noi eravamo lì con le nostre telecamere – ha proseguito Eleonora Daniele – abbiamo trasmesso alcune immagini, ma è stata una mattinata concitata e non ce l’abbiamo fatta a trasmettere tutto. Oggi manderemo in onda altri filmati ma non possiamo far ascoltare per intero ciò che è stato detto”. In puntata, oltre al fratello, è intervenuto l’avvocato Gallo, legale della famiglia di Davide, che ha annunciato il ricorso contro il proscioglimento del 31enne che aveva indirizzato la furia dell’aggressore contro Davide: “Dovrà essere accusato almeno di sostituzione di persona e adescamento di minore sui social”.

