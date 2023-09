Di nuovo lunedì ed Eleonora Daniele è tornata con la puntata di Storie Italiane. Tanti, come sempre, gli argomenti trattati in trasmissione, con ospiti in studio e in collegamento. Si è partiti dalle vicende giudiziarie legate all’eredità di Gina Lollobrigida, ma anche il caso di Alessia Pifferi. E ovviamente non poteva mancare un aggiornamento sulle ultime notizie di cronaca, prima fra tutte la morte, avvenuta nella notte, di Matteo Messina Denaro, catturato il 16 gennaio scorso in una clinica di Palermo dove si era recato per sottoporsi alle cure per il tumore al colon contro il quale lottava da tempo.

“Spiegamento di forze dell’ordine: carabinieri, polizia, esercito, sono tutti qui a picchiettare l’ingresso dell’obitorio nel quale si trova la salma”, ha spiegato l’inviata di Rai News 24. E ancora: “Matteo Messina Denaro pare sia morto attorno all’una, ma la comunicazione ufficiale è arrivata solo alle tre del mattino”. Sul finire della puntata, poi, una lunga intervista al Presidente dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, Tiziano Onesti.

Eleonora Daniele commossa a Storie Italiane

Ed è stato proprio durante questo ultimo segmento di Storie Italiane che Eleonora Daniele si è abbandonata alla commozione. È successo quando il presidente del Bambino Gesù ha colto l’occasione per donare alla conduttrice un disegno fatto per lei dai bambini ricoverati: “Avete dimostrato una grande sensibilità, e quindi ci fa molto piacere testimoniare la nostra vicinanza con questo disegno”, le sue parole.

Un gesto questo che ha toccato nel profondo il volto di Rai1: “Mi emoziona molto questa cosa, è bellissimo – ha detto senza trattenere l’emozione – Grazie perché mi commuove molto presidente, è molto bello…I colori, i cuori, l’amore, l’albero, i rami che vanno verso l’alto…”.

Parole che hanno commosso a sua volta lo stesso presidente dell’ospedale Bambino Gesù di Roma: “Come si commuove lei mi commuovo anch’io…Partecipo a questa commozione generale”. Dopo aver ringraziato per il gesto, la conduttrice di Storie Italiane ha poi voluto ringraziare il suo ospite e anche tutto lo staff medico dell’ospedale per prendersi cura dei bambini meno fortunati.