Importante novità in arrivo per Eleonora Daniele. La conduttrice della Rai è certamente molto gradita dal pubblico, infatti la sua trasmissione Storie Italiane è seguita con molta attenzione e parecchio interesse. Tiene infatti compagnia a molti italiani durante le mattinate e, grazie agli ascolti ottenuti, potrebbe giungere una svolta fondamentale per lei. Stanno infatti venendo fuori delle indiscrezioni davvero suggestive.

E proprio recentemente, nel corso di una delle sue dirette televisive, Eleonora Daniele ha sfiorato le lacrime alla Rai a causa di una tragedia che ha colpito l’Emilia-Romagna una decina di giorni fa: “Stiamo vedendo queste terribili immagini da stamattina passare su televisioni e siti internet“. La regione italiana era infatti stata devastata da una vera e propria alluvione, che ha portato dietro di sé vittime e danni enormi. Ma vediamo cosa succede invece ora alla presentatrice.

Eleonora Daniele, notizia importante per la conduttrice Rai

A svelare particolari molto rilevanti su Eleonora Daniele e sulla decisione che la Rai avrebbe preso su di lei è stato il settimanale Nuovo Tv. Infatti, sono state date in anteprima due notizie bomba. La prima ha riguardato Storie Italiane, che continuerà ad essere trasmesso dalla tv di Stato: “Buone notizie per la conduttrice e giornalista padovana, dato che il suo programma che va in onda ogni mattina su Rai1 sembra già confermato per la prossima stagione“.

L’anno prossimo la Daniele sarà protagonista anche in un altro programma, come preannunciato da Nuovo Tv: “E nel 2024 Eleonora potrebbe raddoppiare la sua presenza in televisione, tornando anche alla guida di Storie di sera. Confermati i suoi programmi, mattina e sera: Eleonora Daniele è una certezza per Rai1″. Fiducia illimitata nei suoi confronti da parte dei vertici di viale Mazzini, che vanno sul sicuro visto che conquista sempre risultati eccellenti.

La trasmissione Storie di sera è presentata così da Rai Play sul suo sito ufficiale: “Un faro sempre acceso sui temi sociali attraverso le testimonianze dei protagonisti e il racconto in diretta degli inviati sul campo. E poi la forza, il coraggio e la dignità di chi attraverso commoventi ricordi e fragili emozioni ci racconterà le proprie Storie… di sera”.