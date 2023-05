Momenti di grandissima apprensione e terrore anche per Eleonora Daniele, sconvolta da una notizia molto brutto. Il suo annuncio sulla presenza di morti e dispersi ha fatto subito il giro della rete, infatti la conduttrice televisiva di Storie Italiane era in diretta con la sua trasmissione quando sono iniziate a circolare informazioni molto gravi. Le ha subito comunicate al suo pubblico e ha anche mostrato ciò che stava succedendo proprio in quelle ore di altissima tensione.

Per Eleonora Daniele puntata dunque complicatissima, dato che è stata costretta a fare questo annuncio improvviso relativo a morti e dispersi in una zona specifica della nostra Italia. Lei ha esordito così nel corso del suo programma: “Stiamo vedendo queste terribili immagini da stamattina passare su televisioni e siti internet“. Poi ha cominciato a scendere nei dettagli, rivelando che ci sono dei luoghi che sono stati maggiormente colpiti da questo dramma.

Eleonora Daniele, l’annuncio in diretta: “Morti e dispersi”

Eleonora Daniele non pensava ovviamente di doversi occupare di simili notizie nella giornata di mercoledì 3 maggio, ma l’annuncio è arrivato in via spontanea visto che solo qualche ora prima era successo il finimondo. Ci sono stati dei morti e dei feriti in un’area geografica italiana, anche se il bilancio sembra essere ancora provvisorio. Per essere ancora più precisi, quando lei era in diretta con Storie Italiane, non era ancora stata confermata la seconda vittima.

Nelle scorse ore la regione dell’Emilia-Romagna è stata devastata da una vera e propria alluvione, che ha portato dietro di sé vittime e danni enormi. La Daniele ha detto: “Un fiume in provincia di Ravenna ha rotto gli argini esondando e pare vi siano dei dispersi. L’inviato del programma, Introcaso, ha aggiunto: “Non ha piovuto per un anno, siamo reduci da una grossa crisi per la siccità e in una sola notte è caduta una quantità di pioggia pari ad un anno. Crollata anche una casa, un uomo è morto mentre percorreva l’argine in bicicletta“.

Dunque, un anziano di 80 anni è deceduto in bici a Castel Bolognese, nel ravennate, mentre a Fontanelice (Bologna) un’abitazione è crollata improvvisamente per una frana, causando la morte di un’altra persona. Previste anche numerose evacuazioni dalle zone colpite dal maltempo.