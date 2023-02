Periodo tutt’altro che positivo per Eleonora Daniele, colpita nuovamente da un lutto. Durante Storie Italiane non ha potuto fare altro che rivolgersi al pubblico e informarlo di un decesso, che ha sconvolto tutti in queste ore. Era una persona amatissima da tutti, che aveva lavorato con tantissimi personaggi famosi. Ed è successa una tragedia inaspettata, che ha lasciato tutti senza parole. Compresa la conduttrice Rai, che ha voluto spendere alcune parole in sua memoria. E il pubblico si è rattristato subito.

A proposito di Eleonora Daniele e di un altro recente lutto avuto, a fine gennaio ha pianto la dipartita di Ludovico Di Meo, morto a 63 anni. Era stato direttore di Rai2 e vicedirettore di Rai1 e del Tg2. Lo si ricorda anche per essere stato protagonista di produzioni per il Festival di Sanremo nonché per Telethon e Porta a Porta. Indimenticabile anche il suo annuncio dell’attentato alle Torri Gemelle negli Stati Uniti, durante il Tg1, avvenuto l’11 settembre del 2001. Una perdita enorme per la rete pubblica italiana.

Eleonora Daniele in lutto: “Morto all’improvviso”

Le parole di Eleonora Daniele, travolta da questo lutto, hanno commosso tutti i telespettatori di Storie Italiane, già alla prese con l’angoscia a causa delle notizie provenienti dalla Turchia e dalla Siria, duramente colpite da un devastante terremoto di quasi 8 gradi della scala Richter: “C’è una triste notizia che è arrivata a noi sabato pomeriggio, era un amico di tutti noi ed è mancato purtroppo all’improvviso. Era conosciuto dal pubblico perché agente di tanti divi e dive e ultimamente era finito anche lui al centro dell’affaire Gina Lollobrigida”.

Poi ha aggiunto: “Perché Alessandro era finito al centro della vicenda Gina Lollobrigida? Perché avrebbe dovuto testimoniare al processo contro Piazzolla”. E il legale Ingroia ha detto, riferendosi alla morte di Alessandro Lo Cascio: “All’ultima udienza non si è presentato proprio perché stava male e sembra esserci una sorta di maledizione su questo processo. Gina stessa è morta prima di testimoniare e sciogliere alcuni nodi”. Il manager è deceduto a 52 anni per un improvviso attacco cardiaco.

Nel corso della sua carriera professionale Lo Cascio è stato l’agente di Manila Nazzaro, Angela Melillo, Eva Grimaldi, Rossella Brescia e Sandra Milo. Anche Milena Miconi è stata avvisata al GF Vip 7 di questo lutto, è scoppiata in lacrime e ha lasciato temporaneamente la casa più spiata d’Italia.