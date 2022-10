Elenoire Ferruzzi, le telecamere del GF Vip 7 hanno ripreso la scena: vede Nikita Pelizon che passa e sputa in terra. Un brutto gesto, oltre che maleducato, arrivato a fine diretta. Dopo tra l’altro che la modella ha aperto il suo cuore con il pubblico raccontando la sua difficile storia familiare.

Le due non hanno un ottimo rapporto, anzi. E questo ultimo gesto subito intercettato dall’occhio vigile di chi segue il reality anche dopo la diretta conferma il disprezzo che Elenoire prova per Nikita, già accusata di essere una “iettatrice” nei giorni antecedenti.

Elenoire Ferruzzi sputa al passaggio di Nikita Pelizon: il video

Anche durante la puntata Elenoire Ferruzzi ha lasciato intendere che considera Nikita una donna che ci prova con gli uomini della Casa, soprattutto Daniele Dal Moro. Ne ha discusso con Patrizia Rossetti sul momento e durante la pubblicità. Poi, in giardino, il brutto gesto dello sputo.

Con lei anche Antonino Spinalbese. I due stavano parlando, lui sul lettino e lei sulla sedia e quando Nikita passa accanto a loro per rientrare nella Casa e nel momento in cui Elenoire era sicura che la gieffina non l’avrebbe vista si gira alla sua sinistra e sputa per terra.

Elenoire che sputa per terra mentre passa Nikita

CHE POCHEZZA INTELLETTUALE#gfvip pic.twitter.com/qB6xVjbu73 — eric⁴ (seeing pinks in 🗼) (@italbguy) October 25, 2022

La reazione dell’ex di Belen? Stupita ma anche divertita dal gesto e infatti ridendo Antonino si limita a dire “Nooo!”. Prima dello sputo, Elenoire Ferruzzi è stata tra i pochi a non abbracciare Nikita dopo la sorpresa del fratello e della sorella in giardino. Ha dichiarato infatti che per coerenza, dopo tutte le cose dette, non si sarebbe avvicinata a lei: “Io non sono ipocrita e non credo farebbe piacere un mio abbraccio in questo momento”.